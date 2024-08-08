Минобороны озвучило потери ВСУ с начала атак на Курскую область

С момента начала боевых действий в Курской области потери Вооруженных сил Украины составили 660 военных и 82 единицы бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники», — приводит данные ведомство в своем telegram-канале. В число уничтоженной бронетехники входит восемь танков, шесть боевых машин, 12 бронетранспортеров, 55 боевых машин, а также инженерная машина разграждения.
В течение суток противник понес потери, составившие до 400 военнослужащих и 32 единиц бронетехники. Среди утраченной техники значатся один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины модели «Козак».
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