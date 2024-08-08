Минобороны озвучило потери ВСУ с начала атак на Курскую область

Минобороны: потери ВСУ с начала боевых действий в Курске составили 660 военных
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Потери ВСУ за сутки составили около 660 военных и 82 единиц техники
Потери ВСУ за сутки составили около 660 военных и 82 единиц техники Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

С момента начала боевых действий в Курской области потери Вооруженных сил Украины составили 660 военных и 82 единицы бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники», — приводит данные ведомство в своем telegram-канале. В число уничтоженной бронетехники входит восемь танков, шесть боевых машин, 12 бронетранспортеров, 55 боевых машин, а также инженерная машина разграждения.

В течение суток противник понес потери, составившие до 400 военнослужащих и 32 единиц бронетехники. Среди утраченной техники значатся один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины модели «Козак».

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С момента начала боевых действий в Курской области потери Вооруженных сил Украины составили 660 военных и 82 единицы бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники», — приводит данные ведомство в своем telegram-канале. В число уничтоженной бронетехники входит восемь танков, шесть боевых машин, 12 бронетранспортеров, 55 боевых машин, а также инженерная машина разграждения. В течение суток противник понес потери, составившие до 400 военнослужащих и 32 единиц бронетехники. Среди утраченной техники значатся один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины модели «Козак».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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