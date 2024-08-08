Глава «Уральских авиалиний» Скуратов внезапно ушел в отставку

Сергей Скуратов передал пост гендиректора «Уральских авиалиний» своему сыну
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Скуратов выступил с заключительным словом
Сергей Скуратов выступил с заключительным словом Фото:

Совет директоров «Уральских авиалиний» принял решение об отставке гендиректора и основного бенефициара авиакомпании Сергея Скуратова в связи с выходом на пенсию. На этот пост согласована кандидатура его сына Кирилла. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды „Уральских авиалиний“ во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок на благо Урала и всей России», — сказал Скуратов-старший в своем заключительном слове. Он отметил, что за прошедшие годы организация воспитала огромную плеяду летчиков и других специалистов.

Сергей Скуратов начал свою карьеру в гражданской авиации с 1967 года. Организацию он возглавляет с 1993 года, после разделения Свердловского авиаотряда.

Кирилл Скуратов работает в авиакомпании с 1996 года. Начинал свою карьеру с должности инженера, дойдя до первого замгендиректора — коммерческого директора «Уральских авиалиний».

Заседание совета директоров состоялось 8 августа. Информация о решении Скуратова-старшего отказаться от полномочий члена совета директоров, члена правления общества появилась вечером 7 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет директоров «Уральских авиалиний» принял решение об отставке гендиректора и основного бенефициара авиакомпании Сергея Скуратова в связи с выходом на пенсию. На этот пост согласована кандидатура его сына Кирилла. Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды „Уральских авиалиний“ во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок на благо Урала и всей России», — сказал Скуратов-старший в своем заключительном слове. Он отметил, что за прошедшие годы организация воспитала огромную плеяду летчиков и других специалистов. Сергей Скуратов начал свою карьеру в гражданской авиации с 1967 года. Организацию он возглавляет с 1993 года, после разделения Свердловского авиаотряда. Кирилл Скуратов работает в авиакомпании с 1996 года. Начинал свою карьеру с должности инженера, дойдя до первого замгендиректора — коммерческого директора «Уральских авиалиний». Заседание совета директоров состоялось 8 августа. Информация о решении Скуратова-старшего отказаться от полномочий члена совета директоров, члена правления общества появилась вечером 7 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...