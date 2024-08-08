Глава «Уральских авиалиний» Скуратов внезапно ушел в отставку

Совет директоров «Уральских авиалиний» принял решение об отставке гендиректора и основного бенефициара авиакомпании Сергея Скуратова в связи с выходом на пенсию. На этот пост согласована кандидатура его сына Кирилла. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
«Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды „Уральских авиалиний“ во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок на благо Урала и всей России», — сказал Скуратов-старший в своем заключительном слове. Он отметил, что за прошедшие годы организация воспитала огромную плеяду летчиков и других специалистов.
Сергей Скуратов начал свою карьеру в гражданской авиации с 1967 года. Организацию он возглавляет с 1993 года, после разделения Свердловского авиаотряда.
Кирилл Скуратов работает в авиакомпании с 1996 года. Начинал свою карьеру с должности инженера, дойдя до первого замгендиректора — коммерческого директора «Уральских авиалиний».
Заседание совета директоров состоялось 8 августа. Информация о решении Скуратова-старшего отказаться от полномочий члена совета директоров, члена правления общества появилась вечером 7 августа.
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