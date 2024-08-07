Глава «Уральских авиалиний» Скуратов выходит из руководства, уступая сыну

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Интервью с Сергеем Скуратовым. Екатеринбург, скуратов сергей
Сергей Скуратов возглавляет «Уральские авиалинии» с 1993 года Фото:

Гендиректор и основной бенефициар «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов выходит из руководящих структур компании, уступая своему сыну Кириллу. Информация об этом появилась в повестке заседания совета директоров 8 августа, с которой ознакомилось URA.RU.

«Рассмотрение заявления члена совета директоров, члена правления общества Скуратова Сергея Николаевича об отказе от полномочий члена совета директоров, члена правления общества. <…> Утверждение членом правления общества Скуратова Кирилла Сергеевича», — следует из пунктов повестки заседания.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Там воздержались от комментариев.

Скуратову 74 года. «Уральские авиалинии» он возглавляет с 1993 года, после разделения Свердловского авиаотряда.

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Гендиректор и основной бенефициар «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов выходит из руководящих структур компании, уступая своему сыну Кириллу. Информация об этом появилась в повестке заседания совета директоров 8 августа, с которой ознакомилось URA.RU. «Рассмотрение заявления члена совета директоров, члена правления общества Скуратова Сергея Николаевича об отказе от полномочий члена совета директоров, члена правления общества. <…> Утверждение членом правления общества Скуратова Кирилла Сергеевича», — следует из пунктов повестки заседания. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Там воздержались от комментариев. Скуратову 74 года. «Уральские авиалинии» он возглавляет с 1993 года, после разделения Свердловского авиаотряда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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