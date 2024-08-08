«Любил ее сильно»: друг рассказал о свердловском бойце СВО, убившем бывшую жену

Боец из Богдановича, убивший бывшую жену, любил ее и ревновал

08 августа 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Мужчина расправился с бывшей, которая недавно вышла замуж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Боец СВО Константин М. из города Богданович (Свердловская область) расправился с супругой Татьяной из-за сильной ревности и любви. Такое объяснение трагическим событиям в разговоре с URA.RU дал друг солдата, пожелавший не называть свое имя. «Нормальный мужик был, адекватный. Он любил ее сильно и сильно ревновал. Вот, видимо, и перемкнуло», — сказал собеседник агентства.



Он подтвердил, что, несмотря на давний развод, Константин и Татьяна поддерживали отношения, тем более, что в семье воспитывались две дочки, которых отец обожал. Осенью 2022 года мужчина по мобилизации ушел на СВО. Во время отпусков, по словам друга, он приезжал в Богданович и останавливался не у своей мамы, а именно у бывшей жены. «Говорят даже, что она вроде как обещала его ждать. Возможно, давала надежду», — предположил знакомый бойца. Новость по теме «Сел и резал»: стало известно, как боец СВО убил бывшую жену. Фото В последний раз Константин уехал на фронт более полугода назад. За это время в жизни Татьяны появился новый мужчина, она вышла замуж. «Она была свободной женщиной, встретила хорошего человека, полюбила. Кто же мог ожидать, что Константина это настолько глубоко заденет? Они же не были мужем и женой на тот момент уже очень давно», — прокомментировала родственницы Татьяны. Убийство в произошло вечером 7 августа. Приехавший в отпуск солдат Константин М. выстрелил сначала в бывшую жену, а после в ее нового мужа. Татьяна умерла, ее спутник выжил. После преступления Константин скрылся на машине. Позже он был найден на городском кладбище мертвым. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Когда-то Татьяна и Константин выглядели счастливой семьи Фото: читатель URA.RU Место на кладбище, где нашли мертвым Константина, оцепили силовики Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец СВО Константин М. из города Богданович (Свердловская область) расправился с супругой Татьяной из-за сильной ревности и любви. Такое объяснение трагическим событиям в разговоре с URA.RU дал друг солдата, пожелавший не называть свое имя. «Нормальный мужик был, адекватный. Он любил ее сильно и сильно ревновал. Вот, видимо, и перемкнуло», — сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что, несмотря на давний развод, Константин и Татьяна поддерживали отношения, тем более, что в семье воспитывались две дочки, которых отец обожал. Осенью 2022 года мужчина по мобилизации ушел на СВО. Во время отпусков, по словам друга, он приезжал в Богданович и останавливался не у своей мамы, а именно у бывшей жены. «Говорят даже, что она вроде как обещала его ждать. Возможно, давала надежду», — предположил знакомый бойца. В последний раз Константин уехал на фронт более полугода назад. За это время в жизни Татьяны появился новый мужчина, она вышла замуж. «Она была свободной женщиной, встретила хорошего человека, полюбила. Кто же мог ожидать, что Константина это настолько глубоко заденет? Они же не были мужем и женой на тот момент уже очень давно», — прокомментировала родственницы Татьяны. Убийство в произошло вечером 7 августа. Приехавший в отпуск солдат Константин М. выстрелил сначала в бывшую жену, а после в ее нового мужа. Татьяна умерла, ее спутник выжил. После преступления Константин скрылся на машине. Позже он был найден на городском кладбище мертвым. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.