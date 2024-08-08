Минобороны РФ: ПВО сбили украинский МиГ-29 и 80 беспилотников

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ПВО РФ сбили за сутки до 80 беспилотников, подчеркнули в военном ведомстве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки украинский самолет МиГ-29 и 80 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 80 беспилотных летательных аппаратов», — отмечают в военном ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что 21 дрон был поражен вне зоны проведения спецоперации на Украине. Кроме того, украинские силы использовали против РФ реактивные ракетные снаряды HIMARS. Они также были успешно поражены — в количестве 12 штук.

Украина периодически использует беспилотники и ракетные снаряды при атаке на российские приграничные территории. В настоящий момент ВСУ прорвались на территорию Курской области. URA.RU писало, что известно в настоящий момент о прорыве. За сутки ВСУ потеряли там до 400 военнослужащих.

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки украинский самолет МиГ-29 и 80 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 80 беспилотных летательных аппаратов», — отмечают в военном ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что 21 дрон был поражен вне зоны проведения спецоперации на Украине. Кроме того, украинские силы использовали против РФ реактивные ракетные снаряды HIMARS. Они также были успешно поражены — в количестве 12 штук. Украина периодически использует беспилотники и ракетные снаряды при атаке на российские приграничные территории. В настоящий момент ВСУ прорвались на территорию Курской области. URA.RU писало, что известно в настоящий момент о прорыве. За сутки ВСУ потеряли там до 400 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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