Минобороны РФ: ПВО сбили украинский МиГ-29 и 80 беспилотников

08 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

ПВО РФ сбили за сутки до 80 беспилотников, подчеркнули в военном ведомстве Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки украинский самолет МиГ-29 и 80 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 80 беспилотных летательных аппаратов», — отмечают в военном ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что 21 дрон был поражен вне зоны проведения спецоперации на Украине. Кроме того, украинские силы использовали против РФ реактивные ракетные снаряды HIMARS. Они также были успешно поражены — в количестве 12 штук. Украина периодически использует беспилотники и ракетные снаряды при атаке на российские приграничные территории. В настоящий момент ВСУ прорвались на территорию Курской области. URA.RU писало, что известно в настоящий момент о прорыве. За сутки ВСУ потеряли там до 400 военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки украинский самолет МиГ-29 и 80 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 80 беспилотных летательных аппаратов», — отмечают в военном ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что 21 дрон был поражен вне зоны проведения спецоперации на Украине. Кроме того, украинские силы использовали против РФ реактивные ракетные снаряды HIMARS. Они также были успешно поражены — в количестве 12 штук. Украина периодически использует беспилотники и ракетные снаряды при атаке на российские приграничные территории. В настоящий момент ВСУ прорвались на территорию Курской области. URA.RU писало, что известно в настоящий момент о прорыве. За сутки ВСУ потеряли там до 400 военнослужащих.