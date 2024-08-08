Минобороны РФ: ПВО сбили украинский МиГ-29 и 80 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки украинский самолет МиГ-29 и 80 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 80 беспилотных летательных аппаратов», — отмечают в военном ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что 21 дрон был поражен вне зоны проведения спецоперации на Украине. Кроме того, украинские силы использовали против РФ реактивные ракетные снаряды HIMARS. Они также были успешно поражены — в количестве 12 штук.
Украина периодически использует беспилотники и ракетные снаряды при атаке на российские приграничные территории. В настоящий момент ВСУ прорвались на территорию Курской области. URA.RU писало, что известно в настоящий момент о прорыве. За сутки ВСУ потеряли там до 400 военнослужащих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.