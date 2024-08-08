Авиакомпания объяснила курганцам, почему отменены рейсы до Минеральных вод

Авиакомпания Nordwind приняла решение об отмене рейсов из Кургана в Минеральные Воды. Причиной стал низкий спрос на перелеты по этому рейсу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Изменения в расписании рейса Курган — Минеральные Воды были внесены в связи с неудовлетворительными финансовыми показателями и прогнозируемым низким спросом на полеты с сентября», — сообщили URA.RU в авикомпании.
Сообщается, что крайний рейс ожидается 31 августа. С сентября перелетов не будет. Возобновление пока не планируется. Пассажиры, столкнувшиеся с отменой рейсов, могут получить обратно полную стоимость билетов в точках их приобретения.
Ранее URA.RU писало, что авиарейсы из Кургана в Минеральные воды запускали в мае. Правительство Курганской области выделит субсидию на 73,4 миллиона рублей авиакомпании «Икар» на рейсы из Кургана в Санкт-Петербург и Москву. Минеральные воды также попали под программу субсидирования.
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Авиакомпания Nordwind приняла решение об отмене рейсов из Кургана в Минеральные Воды. Причиной стал низкий спрос на перелеты по этому рейсу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Изменения в расписании рейса Курган — Минеральные Воды были внесены в связи с неудовлетворительными финансовыми показателями и прогнозируемым низким спросом на полеты с сентября», — сообщили URA.RU в авикомпании. Сообщается, что крайний рейс ожидается 31 августа. С сентября перелетов не будет. Возобновление пока не планируется. Пассажиры, столкнувшиеся с отменой рейсов, могут получить обратно полную стоимость билетов в точках их приобретения. Ранее URA.RU писало, что авиарейсы из Кургана в Минеральные воды запускали в мае. Правительство Курганской области выделит субсидию на 73,4 миллиона рублей авиакомпании «Икар» на рейсы из Кургана в Санкт-Петербург и Москву. Минеральные воды также попали под программу субсидирования.