Авиакомпания объяснила курганцам, почему отменены рейсы до Минеральных вод

Рейсы до Минеральных вод из Кургана отменили из-за низкого спроса

Из Кургана отменили рейсы до Минеральных вод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Nordwind приняла решение об отмене рейсов из Кургана в Минеральные Воды. Причиной стал низкий спрос на перелеты по этому рейсу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Изменения в расписании рейса Курган — Минеральные Воды были внесены в связи с неудовлетворительными финансовыми показателями и прогнозируемым низким спросом на полеты с сентября», — сообщили URA.RU в авикомпании.

Сообщается, что крайний рейс ожидается 31 августа. С сентября перелетов не будет. Возобновление пока не планируется. Пассажиры, столкнувшиеся с отменой рейсов, могут получить обратно полную стоимость билетов в точках их приобретения.

Ранее URA.RU писало, что авиарейсы из Кургана в Минеральные воды запускали в мае. Правительство Курганской области выделит субсидию на 73,4 миллиона рублей авиакомпании «Икар» на рейсы из Кургана в Санкт-Петербург и Москву. Минеральные воды также попали под программу субсидирования.