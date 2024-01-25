Курганские власти уточнили дату запуска рейсов в Минеральные воды

Глава депэкономразвития Ковалев: рейсы из Кургана в Минводы запустят в мае

25 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Рейсы в Минеральные воды из Кургана будет выполнять авиакомпания Nordwind Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиарейсы из Кургана в Минеральные воды запустят в мае. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Владимир Ковалев. «Новое направление авиаперелетов планируется запустить с мая. Рейсы будут осуществляться с мая по сентябрь включительно. Соглашение между департаментом экономического развития и авиакомпанией „Икар“ уже заключено. Кроме того, в связи с высокой востребованностью населения было принято решение о субсидировании еще одного рейса по направлению в Сочи. Теперь рейс во вторник будет гарантированно сохранен на протяжении всего года», — рассказал Ковалев в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства. Также он объяснил, что авиакомпания Nordstar была вынуждена на месяц отменить воскресные рейсы до Москвы, чтобы провести техобслуживание одного из самолетов. В 2023 году, по его словам, пассажиропоток вырос на 7% по сравнению с 2022 году. Например, до Санкт-Петербурга в 2023 году летало более 20 тысяч курганцев, благодаря чему за год пассажиропоток на направлении вырос на 19%. В Сочи летало более 26 тысяч человек (поток вырос на 6%), в Сургут — более 12 тысяч пассажиров (поток вырос на 9%). Ранее стало известно, что правительство выделит субсидию на 73,4 миллиона рублей авиакомпании «Икар» на рейсы из Кургана в Санкт-Петербург, Москву и Минеральные воды. Также сообщалось, что власти обсуждают возможность заменить поезд на направлении до Челябинска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиарейсы из Кургана в Минеральные воды запустят в мае. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Владимир Ковалев. «Новое направление авиаперелетов планируется запустить с мая. Рейсы будут осуществляться с мая по сентябрь включительно. Соглашение между департаментом экономического развития и авиакомпанией „Икар“ уже заключено. Кроме того, в связи с высокой востребованностью населения было принято решение о субсидировании еще одного рейса по направлению в Сочи. Теперь рейс во вторник будет гарантированно сохранен на протяжении всего года», — рассказал Ковалев в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства. Также он объяснил, что авиакомпания Nordstar была вынуждена на месяц отменить воскресные рейсы до Москвы, чтобы провести техобслуживание одного из самолетов. В 2023 году, по его словам, пассажиропоток вырос на 7% по сравнению с 2022 году. Например, до Санкт-Петербурга в 2023 году летало более 20 тысяч курганцев, благодаря чему за год пассажиропоток на направлении вырос на 19%. В Сочи летало более 26 тысяч человек (поток вырос на 6%), в Сургут — более 12 тысяч пассажиров (поток вырос на 9%). Ранее стало известно, что правительство выделит субсидию на 73,4 миллиона рублей авиакомпании «Икар» на рейсы из Кургана в Санкт-Петербург, Москву и Минеральные воды. Также сообщалось, что власти обсуждают возможность заменить поезд на направлении до Челябинска.