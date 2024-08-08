Над Каховским округом, который контролирует ВС РФ, впервые замечены истребители F-16

Глава Каховского округа Филипчук: над Херсонской областью замечен F-16

08 августа 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Американские истребители F-16 замечены над Херсонской областью Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В части Херсонской области, которая находится под российским контролем, впервые были замечены американские истребители F-16. Они были поставлены Западом 31 июля. Об этом сообщил глава Каховского округа региона Павел Филипчук. «Над подконтрольным РФ Каховским округом в Херсонской области впервые замечены истребители F-16», — подчеркнул Филипчук в Telescope. Данные истребители были переданы Киеву западными странами 31 июля. На днях также сообщалось, что над Одессой был замечен вражеский истребитель. Тогда ВСУ впервые использовали F-16, передает MK.RU . Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов во время беседы с URA.RU рассказывал, что Украина не получит большой пользы от использования истребителей. Такой же мысли придерживается и председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В части Херсонской области, которая находится под российским контролем, впервые были замечены американские истребители F-16. Они были поставлены Западом 31 июля. Об этом сообщил глава Каховского округа региона Павел Филипчук. «Над подконтрольным РФ Каховским округом в Херсонской области впервые замечены истребители F-16», — подчеркнул Филипчук в Telescope. Данные истребители были переданы Киеву западными странами 31 июля. На днях также сообщалось, что над Одессой был замечен вражеский истребитель. Тогда ВСУ впервые использовали F-16, передает MK.RU. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов во время беседы с URA.RU рассказывал, что Украина не получит большой пользы от использования истребителей. Такой же мысли придерживается и председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает «Ридус».