В части Херсонской области, которая находится под российским контролем, впервые были замечены американские истребители F-16. Они были поставлены Западом 31 июля. Об этом сообщил глава Каховского округа региона Павел Филипчук.
«Над подконтрольным РФ Каховским округом в Херсонской области впервые замечены истребители F-16», — подчеркнул Филипчук в Telescope. Данные истребители были переданы Киеву западными странами 31 июля.
На днях также сообщалось, что над Одессой был замечен вражеский истребитель. Тогда ВСУ впервые использовали F-16, передает MK.RU. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов во время беседы с URA.RU рассказывал, что Украина не получит большой пользы от использования истребителей. Такой же мысли придерживается и председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает «Ридус».
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В части Херсонской области, которая находится под российским контролем, впервые были замечены американские истребители F-16. Они были поставлены Западом 31 июля. Об этом сообщил глава Каховского округа региона Павел Филипчук. «Над подконтрольным РФ Каховским округом в Херсонской области впервые замечены истребители F-16», — подчеркнул Филипчук в Telescope. Данные истребители были переданы Киеву западными странами 31 июля. На днях также сообщалось, что над Одессой был замечен вражеский истребитель. Тогда ВСУ впервые использовали F-16, передает MK.RU. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов во время беседы с URA.RU рассказывал, что Украина не получит большой пользы от использования истребителей. Такой же мысли придерживается и председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает «Ридус».