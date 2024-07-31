Заслуженный летчик: несут ли угрозу переданные Киеву F-16 приграничным регионам России

Для приграничных российских регионов угроза от полученных Украиной истребителей F-16 минимальна. И, даже если в ВСУ найдутся «камикадзе», на российской границе их встретят ПВО и подготовленные летчики. Об этом сообщил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов во время беседы с URA.RU.
«Минимальная [угроза для российских регионов], конечно, есть. Может быть „камикадзе“ какой-то полетит, который решит любой ценой прорваться [за российскую границу]. Но тут же еще надо считать, что и система ПВО будет работать и истребители на перехват пойдут», — рассказал Владимир Попов. Он добавил, что российские летчики готовы к появлению таких «камикадзе», поскольку, по его словам, первые встречи воздушного боя должны быть показательными.
Попов также отметил, что F-16 на Украине будут базироваться очень далеко от границ с Россией. «Удаление базирования будет очень большое. Если на Украине будут базироваться, это значит где-то во Львовщине, Луцке, Староконстантинове, Мукачево, Черновцы», — заявил летчик. По его словам, при таком раскладе истребители не смогут долететь до российских границ без подвесного бака, что значительно снизит их маневренность и скрытность для ВС РФ.
Запад передал Украине первую партию истребителей F-16, пишет RT. Однако российская сторона неоднократно сообщала, что появление самолетов у Киева не повлияет на ситуацию в зоне СВО.
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