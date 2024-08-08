Подписан закон о признании нежелательными компании иностранных госорганов

08 августа 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании нежелательными компании с участием иностранных госорганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из законопроекта, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, следует, что деятельность иностранных или международных организаций может быть признана нежелательной при условии, если их учредителем или участником являются иностранные государственные органы. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов. «Нежелательной на территории Российской Федерации может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства», — говорится в документе . Также в нем подчеркнуто, что под данную поправку не попадают те международные межправительственные организации, членом которых является РФ. О возможном принятии этого закона стало известно еще в феврале 2024 года. Тогда депутат Госдумы, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявлял, что у комиссии есть доказательства ведения иностранными и международными организациями деятельности, представляющей угрозу безопасности России. В числе прочего, подобные организации участвовали в разработке санкций, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни. Эту информацию передавала «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из законопроекта, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, следует, что деятельность иностранных или международных организаций может быть признана нежелательной при условии, если их учредителем или участником являются иностранные государственные органы. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов. «Нежелательной на территории Российской Федерации может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства», — говорится в документе. Также в нем подчеркнуто, что под данную поправку не попадают те международные межправительственные организации, членом которых является РФ. О возможном принятии этого закона стало известно еще в феврале 2024 года. Тогда депутат Госдумы, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявлял, что у комиссии есть доказательства ведения иностранными и международными организациями деятельности, представляющей угрозу безопасности России. В числе прочего, подобные организации участвовали в разработке санкций, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни. Эту информацию передавала «Национальная служба новостей».