07 августа 2024

Жители ХМАО нашли способ заработать на блокировке YouTube

Жители ХМАО продают прошитые роутеры для обхода блокировки YouTube
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане продают прошитые роутеры для обхода блокировки YouTube
Югорчане продают прошитые роутеры для обхода блокировки YouTube Фото:
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Жители ХМАО начали зарабатывать на услугах, связанных с обходом блокировки стримингового сервиса YouTube. Одни предлагают купить специальный роутер, а другие готовы за деньги сделать прошивку модема.

«Настройка YouTube на Apple TV и Android приставках. 5 000 рублей за услугу», — следует из объявления, опубликованного на онлайн-сервисе. Также югорчане выставляют на продажу прошитые роутеры с оптимизацией для видеопросмотра.

Источник агентства из сферы IT-технологий пояснил, что такой способ может помочь обойти блокировку видеохостинга. Но со временем есть риск, что манипуляция перестанет работать. «Такое возможно, но крайне сложно с некоторыми маршрутизаторами. Например, с MicroTik, у которого внутри своя операционная система. Придется полностью перепрошивать ОС, в этом случае слетят все настройки и пропадет доступ к интернету. Только потом появится возможность ставить что-то на подобии Goodbye DPI (программа для обхода замедления доступа к сайтам, сервисам — прим.ред.), тогда это заработает. Но это долгий процесс, а сам способ обхода может перестать работать спустя некоторое время. Кроме того, обходить блокировки – незаконно», — рассказал собеседник.

Проблемы с доступностью YouTube на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Об этом ранее заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркнув, что замедление происходит по естественным причинам, а не из-за действий регулятора.

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Жители ХМАО начали зарабатывать на услугах, связанных с обходом блокировки стримингового сервиса YouTube. Одни предлагают купить специальный роутер, а другие готовы за деньги сделать прошивку модема. «Настройка YouTube на Apple TV и Android приставках. 5 000 рублей за услугу», — следует из объявления, опубликованного на онлайн-сервисе. Также югорчане выставляют на продажу прошитые роутеры с оптимизацией для видеопросмотра. Источник агентства из сферы IT-технологий пояснил, что такой способ может помочь обойти блокировку видеохостинга. Но со временем есть риск, что манипуляция перестанет работать. «Такое возможно, но крайне сложно с некоторыми маршрутизаторами. Например, с MicroTik, у которого внутри своя операционная система. Придется полностью перепрошивать ОС, в этом случае слетят все настройки и пропадет доступ к интернету. Только потом появится возможность ставить что-то на подобии Goodbye DPI (программа для обхода замедления доступа к сайтам, сервисам — прим.ред.), тогда это заработает. Но это долгий процесс, а сам способ обхода может перестать работать спустя некоторое время. Кроме того, обходить блокировки – незаконно», — рассказал собеседник. Проблемы с доступностью YouTube на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Об этом ранее заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркнув, что замедление происходит по естественным причинам, а не из-за действий регулятора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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