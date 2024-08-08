Дочек свердловчанки, зарезанной бойцом СВО, забрала на воспитание бабушка

Воспитывать детей жительница Богдановича (Свердловская область) Татьяны, погибшей от рук бывшего мужа, участника спецоперации, будет ее мать. Две девочки сейчас находятся именно у нее, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Пока органы опеки занимаются вопросом, дети находятся у бабушки — матери Татьяны. Она и планирует впоследствии установить над ними опеку», — поделился собеседник. Девочкам — 13 и 6 лет, в один день они стали сиротами.
Их отец Константин М. — участник специальной военной операции, находился в Богдановиче в отпуске. Вечером 7 августа к нему приехала бывшая супруга Татьяна с новым мужем, чтобы забрать младшую дочь. Константин, сильно любивший женщину даже после развода, вероятно, из ревности выстрелил сначала в нее, а затем и в ее нового возлюбленного. Женщина скончалась, ее партнер отделался травмами. Все самое важное о громкой истории — в одном материале, все новости по теме — в отдельном сюжете.
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