Дочек свердловчанки, зарезанной бойцом СВО, забрала на воспитание бабушка

08 августа 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Две девочки, старшей из которой 13 лет, остались сиротами (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Воспитывать детей жительница Богдановича (Свердловская область) Татьяны, погибшей от рук бывшего мужа, участника спецоперации, будет ее мать. Две девочки сейчас находятся именно у нее, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Пока органы опеки занимаются вопросом, дети находятся у бабушки — матери Татьяны. Она и планирует впоследствии установить над ними опеку», — поделился собеседник. Девочкам — 13 и 6 лет, в один день они стали сиротами. Их отец Константин М. — участник специальной военной операции, находился в Богдановиче в отпуске. Вечером 7 августа к нему приехала бывшая супруга Татьяна с новым мужем, чтобы забрать младшую дочь. Константин, сильно любивший женщину даже после развода, вероятно, из ревности выстрелил сначала в нее, а затем и в ее нового возлюбленного. Женщина скончалась, ее партнер отделался травмами. Все самое важное о громкой истории — в одном материале, все новости по теме — в отдельном сюжете. Пара рассталась два года назад, но Константин продолжал надеяться, что Татьяна к нему вернется Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитывать детей жительница Богдановича (Свердловская область) Татьяны, погибшей от рук бывшего мужа, участника спецоперации, будет ее мать. Две девочки сейчас находятся именно у нее, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Пока органы опеки занимаются вопросом, дети находятся у бабушки — матери Татьяны. Она и планирует впоследствии установить над ними опеку», — поделился собеседник. Девочкам — 13 и 6 лет, в один день они стали сиротами. Их отец Константин М. — участник специальной военной операции, находился в Богдановиче в отпуске. Вечером 7 августа к нему приехала бывшая супруга Татьяна с новым мужем, чтобы забрать младшую дочь. Константин, сильно любивший женщину даже после развода, вероятно, из ревности выстрелил сначала в нее, а затем и в ее нового возлюбленного. Женщина скончалась, ее партнер отделался травмами. Все самое важное о громкой истории — в одном материале, все новости по теме — в отдельном сюжете.