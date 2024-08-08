Дочек свердловчанки, зарезанной бойцом СВО, забрала на воспитание бабушка

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Две девочки, старшей из которой 13 лет, остались сиротами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

Воспитывать детей жительница Богдановича (Свердловская область) Татьяны, погибшей от рук бывшего мужа, участника спецоперации, будет ее мать. Две девочки сейчас находятся именно у нее, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Пока органы опеки занимаются вопросом, дети находятся у бабушки — матери Татьяны. Она и планирует впоследствии установить над ними опеку», — поделился собеседник. Девочкам — 13 и 6 лет, в один день они стали сиротами.

Их отец Константин М. — участник специальной военной операции, находился в Богдановиче в отпуске. Вечером 7 августа к нему приехала бывшая супруга Татьяна с новым мужем, чтобы забрать младшую дочь. Константин, сильно любивший женщину даже после развода, вероятно, из ревности выстрелил сначала в нее, а затем и в ее нового возлюбленного. Женщина скончалась, ее партнер отделался травмами. Все самое важное о громкой истории — в одном материале, все новости по теме — в отдельном сюжете.

Пара рассталась два года назад, но Константин продолжал надеяться, что Татьяна к нему вернется
Пара рассталась два года назад, но Константин продолжал надеяться, что Татьяна к нему вернется
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Воспитывать детей жительница Богдановича (Свердловская область) Татьяны, погибшей от рук бывшего мужа, участника спецоперации, будет ее мать. Две девочки сейчас находятся именно у нее, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Пока органы опеки занимаются вопросом, дети находятся у бабушки — матери Татьяны. Она и планирует впоследствии установить над ними опеку», — поделился собеседник. Девочкам — 13 и 6 лет, в один день они стали сиротами. Их отец Константин М. — участник специальной военной операции, находился в Богдановиче в отпуске. Вечером 7 августа к нему приехала бывшая супруга Татьяна с новым мужем, чтобы забрать младшую дочь. Константин, сильно любивший женщину даже после развода, вероятно, из ревности выстрелил сначала в нее, а затем и в ее нового возлюбленного. Женщина скончалась, ее партнер отделался травмами. Все самое важное о громкой истории — в одном материале, все новости по теме — в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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