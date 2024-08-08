«Обещала дождаться»: что известно о трагедии в Богдановиче, где боец СВО расправился с бывшей

К свердловчанину, на которого напал боец СВО, приставили охрану в больнице

08 августа 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Тело нападавшего спустя время нашли на местном кладбище, рядом лежало ружье Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся После нападения бойца СВО на жителя Богдановича (Свердловская область) к нему в больнице приставили охрану, опасаясь, что военный захочет завершить начатое. В медучреждение он попал вместе со своей супругой, с которой обручился всего пять дней назад — та также стала жертвой нападения. От полученных травм она скончалась, нападавший — ее бывший супруг, участник СВО, которого она обещала дождаться. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU. Что известно о семье Константин и Татьяна М. были женаты долгие годы. В браке нажили двух дочек, которым сейчас 13 и 6 лет. По словам мамы Константина, пара развелась два года назад — из-за измены Татьяны. После этого мужчина сразу уехал на спецоперацию, но чувства к бывшей жене не прошли. Приезжая в отпуска, он останавливался именно у Татьяны, много времени проводил с детьми. Та обещала его дождаться, но полгода назад все изменилось — женщина нашла нового мужчину Александра. Константин новые отношения своей возлюбленной переживал болезненно — это станет понятно лишь после трагедии. В общении с близкими же говорил, что все хорошо. При этом на развод подала сама Татьяна, Константин был против, но их развели, «потому что она очень хотела». 2 августа женщина сыграла скромную свадьбу с Александром и опубликовала у себя в соцсетях фотографии. Константин женщину сильно любил и ревновал. Молодожены сыграли свадьбу буквально за 5 дней до трагедии Фото: читатель URA.RU Как произошло убийство 7 августа Татьяна и Александр приехали к Константину забирать младшую дочь, которая гостила у него. Мужчина в 20-х числах июля вернулся в Богданович из зоны СВО в отпуск и жил у матери, на днях он как раз должен был уезжать обратно. По словам источника URA.RU, между бывшими супругами завязалась ссора, в ходе которой женщина нахамила бывшему мужу. Тот достал дробовик, выстрелил сначала в нее, а затем и в Александра, сидевшего в машине. Мужчина смог увернуться, пострадало только лицо — в него вонзились осколки стекла. Его прооперировали и отпустили, все это время в больнице возле его палаты дежурил наряд полиции — боялись, что Константин захочет завершить начатое. Татьяну же бывший муж пошел добивать ножом. «Сел и резал», — рассказывал свидетель происшествия. Она скончалась в больнице. Все это произошло на глазах у детей. Что было после Константин после убийства сел в машину, которую купил всего две недели назад, и скрылся. Его начали искать, был объявлен план «Перехват». Вечером 7 августа военный приехал на местное кладбище, где совершил суицид. Похоронщики рассказывают, что на территорию он заехал в составе похоронного кортежа, также они слышали глухой звук, но подумали, что он донесся из карьера неподалеку, где ведутся взрывные работы. Тело бойца обнаружили утром 8 августа, а в машине нашли гранату. Силовики оцепили территорию и перестали пускать туда кого-либо, в том числе родственников, которые громко рыдали неподалеку. Сейчас ведутся следственные действия, также на месте работает группа разминирования. Все подробности URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После нападения бойца СВО на жителя Богдановича (Свердловская область) к нему в больнице приставили охрану, опасаясь, что военный захочет завершить начатое. В медучреждение он попал вместе со своей супругой, с которой обручился всего пять дней назад — та также стала жертвой нападения. От полученных травм она скончалась, нападавший — ее бывший супруг, участник СВО, которого она обещала дождаться. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU. Константин и Татьяна М. были женаты долгие годы. В браке нажили двух дочек, которым сейчас 13 и 6 лет. По словам мамы Константина, пара развелась два года назад — из-за измены Татьяны. После этого мужчина сразу уехал на спецоперацию, но чувства к бывшей жене не прошли. Приезжая в отпуска, он останавливался именно у Татьяны, много времени проводил с детьми. Та обещала его дождаться, но полгода назад все изменилось — женщина нашла нового мужчину Александра. Константин новые отношения своей возлюбленной переживал болезненно — это станет понятно лишь после трагедии. В общении с близкими же говорил, что все хорошо. При этом на развод подала сама Татьяна, Константин был против, но их развели, «потому что она очень хотела». 2 августа женщина сыграла скромную свадьбу с Александром и опубликовала у себя в соцсетях фотографии. Константин женщину сильно любил и ревновал. 7 августа Татьяна и Александр приехали к Константину забирать младшую дочь, которая гостила у него. Мужчина в 20-х числах июля вернулся в Богданович из зоны СВО в отпуск и жил у матери, на днях он как раз должен был уезжать обратно. По словам источника URA.RU, между бывшими супругами завязалась ссора, в ходе которой женщина нахамила бывшему мужу. Тот достал дробовик, выстрелил сначала в нее, а затем и в Александра, сидевшего в машине. Мужчина смог увернуться, пострадало только лицо — в него вонзились осколки стекла. Его прооперировали и отпустили, все это время в больнице возле его палаты дежурил наряд полиции — боялись, что Константин захочет завершить начатое. Татьяну же бывший муж пошел добивать ножом. «Сел и резал», — рассказывал свидетель происшествия. Она скончалась в больнице. Все это произошло на глазах у детей. Константин после убийства сел в машину, которую купил всего две недели назад, и скрылся. Его начали искать, был объявлен план «Перехват». Вечером 7 августа военный приехал на местное кладбище, где совершил суицид. Похоронщики рассказывают, что на территорию он заехал в составе похоронного кортежа, также они слышали глухой звук, но подумали, что он донесся из карьера неподалеку, где ведутся взрывные работы. Тело бойца обнаружили утром 8 августа, а в машине нашли гранату. Силовики оцепили территорию и перестали пускать туда кого-либо, в том числе родственников, которые громко рыдали неподалеку. Сейчас ведутся следственные действия, также на месте работает группа разминирования. Все подробности URA.RU собирает в онлайн-трансляции.