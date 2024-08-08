Захарова: боевики режима Зеленского ведут охоту на военкоров

08 августа 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Мария Захарова пожелала Евгению Поддубному выздоровления Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области Террористический режим президента Украины Владимира Зеленского ведет охоту на российских журналистов, которые освещают «зверства украинских вооруженных формирований против мирных граждан». Так представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на военкора Евгения Поддубного. «Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан», — цитирует МИД РФ слова Захаровой. Она обратила внимание, что это происходит с «молчаливого согласия западных покровителей». Также Захарова напомнила, что Женевская конвенция 1949 года приравнивает журналистов к мирному населению и защищает их от нападений. Она призвала международные организации осудить действия Киева. На корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного было совершено покушение 7 августа в Курской области. В его автомобиль попал дрон-камикадзе. С тяжелыми травмами и ожогами военкора доставили в московский институт Склифосовского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористический режим президента Украины Владимира Зеленского ведет охоту на российских журналистов, которые освещают «зверства украинских вооруженных формирований против мирных граждан». Так представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на военкора Евгения Поддубного. «Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан», — цитирует МИД РФ слова Захаровой. Она обратила внимание, что это происходит с «молчаливого согласия западных покровителей». Также Захарова напомнила, что Женевская конвенция 1949 года приравнивает журналистов к мирному населению и защищает их от нападений. Она призвала международные организации осудить действия Киева. На корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного было совершено покушение 7 августа в Курской области. В его автомобиль попал дрон-камикадзе. С тяжелыми травмами и ожогами военкора доставили в московский институт Склифосовского.