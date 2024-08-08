Военкор Поддубный остается в тяжелом состоянии после покушения

Лечащий врач Поддубного сообщил о черепно-мозговой травме у военкора
новость из сюжетаВоенкор Поддубный тяжело ранен в Курской области
Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение в Курской области, остается в тяжелом состоянии. У него сильные ожоги и черепно-мозговая травма. Об этом рассказал лечащий врач Поддубного.
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«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — сообщил лечащий врач в эфире телеканала «Россия 24».
На Евгения Поддубного было совершено покушение 7 августа. Telegram-каналы сообщили о его смерти, однако позже стало известно, что военкор выжил.
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