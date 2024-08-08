Военкор Поддубный остается в тяжелом состоянии после покушения

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Лечащий врач Поддубного сообщил о черепно-мозговой травме у военкора Фото:
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Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение в Курской области, остается в тяжелом состоянии. У него сильные ожоги и черепно-мозговая травма. Об этом рассказал лечащий врач Поддубного.

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«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — сообщил лечащий врач в эфире телеканала «Россия 24».

На Евгения Поддубного было совершено покушение 7 августа. Telegram-каналы сообщили о его смерти, однако позже стало известно, что военкор выжил.

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Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение в Курской области, остается в тяжелом состоянии. У него сильные ожоги и черепно-мозговая травма. Об этом рассказал лечащий врач Поддубного. «Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — сообщил лечащий врач в эфире телеканала «Россия 24». На Евгения Поддубного было совершено покушение 7 августа. Telegram-каналы сообщили о его смерти, однако позже стало известно, что военкор выжил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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