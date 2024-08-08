Полицию в России наделили правом выдворять мигрантов из страны

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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , полицейские, коридор суда, полиция, суд, конвой, судебное заседание
Полиции даны полномочия выдворять из России иностранных граждан и лиц без гражданств Фото:

Полиции даны полномочия выдворять из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин, он вступит в силу через полгода. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Часть 2 статьи 31.6 после слов «административном аресте», дополнить словами «административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации», — говорится в документе. В настоящий момент правом административного выдворения наделены только пограничники и судьи. Новый закон вступит в силу через полгода после даты его опубликования.

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Полиции даны полномочия выдворять из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин, он вступит в силу через полгода. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. «Часть 2 статьи 31.6 после слов «административном аресте», дополнить словами «административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации», — говорится в документе. В настоящий момент правом административного выдворения наделены только пограничники и судьи. Новый закон вступит в силу через полгода после даты его опубликования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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