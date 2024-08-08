Полицию в России наделили правом выдворять мигрантов из страны

Полиции даны полномочия выдворять из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин, он вступит в силу через полгода. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
«Часть 2 статьи 31.6 после слов «административном аресте», дополнить словами «административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации», — говорится в документе. В настоящий момент правом административного выдворения наделены только пограничники и судьи. Новый закон вступит в силу через полгода после даты его опубликования.
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Полиции даны полномочия выдворять из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин, он вступит в силу через полгода. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. «Часть 2 статьи 31.6 после слов «административном аресте», дополнить словами «административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации», — говорится в документе. В настоящий момент правом административного выдворения наделены только пограничники и судьи. Новый закон вступит в силу через полгода после даты его опубликования.