Землю накроет мощная магнитная буря уже 9 августа

08 августа 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Вечером 9 августа ожидаются магнитные бури в связи со вспышками на Солнце Фото: Алексей Андронов © URA.RU Новость по теме Календарь магнитных бурь на август: в какие дни нужно быть внимательнее к себе Вечером 9 августа, а также в ночь на 10 число в России ожидаются мощные магнитные бури класса G1 и G2. Последняя считается средним уровнем. Такие данные приводит лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Из графика, который размещен на астрономическом сайте, следует, что магнитная буря ожидается после 18:00 (по мск) 9 августа. Судя по графику, в этот период ожидается слабая магнитная буря класса G1. Однако уже ближе к ночи, после полуночи, ожидается увеличение класса магнитной бури до G2. Это считается уже средним уровнем опасности. Днем же 9 числа будут магнитные возмущения. В июле в России уже отмечалась затяжная магнитная буря, которая продлилась пять дней. Психолог Евгения Александрова отмечала, что данные астрономические явления негативно сказываются на людей, в частности — пожилых и детей. Она рекомендовала пить больше воды в этот период и принимать адаптогены людям со сниженным давлением. Был анонсирован календарь магнитных бурь на август. График магнитных бурь на август 2024 года Официальный сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 9 августа, а также в ночь на 10 число в России ожидаются мощные магнитные бури класса G1 и G2. Последняя считается средним уровнем. Такие данные приводит лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Из графика, который размещен на астрономическом сайте, следует, что магнитная буря ожидается после 18:00 (по мск) 9 августа. Судя по графику, в этот период ожидается слабая магнитная буря класса G1. Однако уже ближе к ночи, после полуночи, ожидается увеличение класса магнитной бури до G2. Это считается уже средним уровнем опасности. Днем же 9 числа будут магнитные возмущения. В июле в России уже отмечалась затяжная магнитная буря, которая продлилась пять дней. Психолог Евгения Александрова отмечала, что данные астрономические явления негативно сказываются на людей, в частности — пожилых и детей. Она рекомендовала пить больше воды в этот период и принимать адаптогены людям со сниженным давлением. Был анонсирован календарь магнитных бурь на август.