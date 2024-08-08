Землю накроет мощная магнитная буря уже 9 августа

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Вечером 9 августа ожидаются магнитные бури в связи со вспышками на Солнце Фото:
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Календарь магнитных бурь на август: в какие дни нужно быть внимательнее к себе

Вечером 9 августа, а также в ночь на 10 число в России ожидаются мощные магнитные бури класса G1 и G2. Последняя считается средним уровнем. Такие данные приводит лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Из графика, который размещен на астрономическом сайте, следует, что магнитная буря ожидается после 18:00 (по мск) 9 августа. Судя по графику, в этот период ожидается слабая магнитная буря класса G1. Однако уже ближе к ночи, после полуночи, ожидается увеличение класса магнитной бури до G2. Это считается уже средним уровнем опасности. Днем же 9 числа будут магнитные возмущения.

В июле в России уже отмечалась затяжная магнитная буря, которая продлилась пять дней. Психолог Евгения Александрова отмечала, что данные астрономические явления негативно сказываются на людей, в частности — пожилых и детей. Она рекомендовала пить больше воды в этот период и принимать адаптогены людям со сниженным давлением. Был анонсирован календарь магнитных бурь на август.

График магнитных бурь на август 2024 года
График магнитных бурь на август 2024 года

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Вечером 9 августа, а также в ночь на 10 число в России ожидаются мощные магнитные бури класса G1 и G2. Последняя считается средним уровнем. Такие данные приводит лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Из графика, который размещен на астрономическом сайте, следует, что магнитная буря ожидается после 18:00 (по мск) 9 августа. Судя по графику, в этот период ожидается слабая магнитная буря класса G1. Однако уже ближе к ночи, после полуночи, ожидается увеличение класса магнитной бури до G2. Это считается уже средним уровнем опасности. Днем же 9 числа будут магнитные возмущения. В июле в России уже отмечалась затяжная магнитная буря, которая продлилась пять дней. Психолог Евгения Александрова отмечала, что данные астрономические явления негативно сказываются на людей, в частности — пожилых и детей. Она рекомендовала пить больше воды в этот период и принимать адаптогены людям со сниженным давлением. Был анонсирован календарь магнитных бурь на август.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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