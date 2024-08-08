Путин утвердил новый режим «высылки» мигрантов

08 августа 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ о новом правовом режиме высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания в России, будет установлен новый правовой режим высылки. Для их выезда из РФ предусмотрено применение мер контроля и ограничение прав и свобод. Соответствующий федеральный закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ закона опубликован на официальном портале правовых актов. «Сведения об иностранном гражданине или о лице без гражданства, которые, которые не имеют законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации <…> должны быть внесены в реестр контролируемых лиц в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона», — говорится в документе . Этот закон вступит в силу через полгода после даты официального опубликования. Ранее Путин подписал закон, который даст полиции полномочия выдворять из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Новый закон вступит в силу также через полгода после даты его опубликования. В настоящий момент правом административного выдворения наделены только пограничники и судьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания в России, будет установлен новый правовой режим высылки. Для их выезда из РФ предусмотрено применение мер контроля и ограничение прав и свобод. Соответствующий федеральный закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ закона опубликован на официальном портале правовых актов. «Сведения об иностранном гражданине или о лице без гражданства, которые, которые не имеют законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации <…> должны быть внесены в реестр контролируемых лиц в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона», — говорится в документе. Этот закон вступит в силу через полгода после даты официального опубликования. Ранее Путин подписал закон, который даст полиции полномочия выдворять из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Новый закон вступит в силу также через полгода после даты его опубликования. В настоящий момент правом административного выдворения наделены только пограничники и судьи.