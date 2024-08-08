Путин подписал закон по работе иностранных банков в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, кабинет, путин владимир,  stock
Путин разрешил иностранным банкам открывать филиалы в России Фото:

Президент России Владимир Путин разрешил иностранным банкам открывать филиалы в РФ, а также ввел некоторые ограничения для их деятельности. Подписанный лидером закон был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Часть шестую статьи 1 дополнить предложениями следующего содержания: «Иностранный банк имеет право в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность на территории РФ через свой филиал иностранного банка», — говорится в тексте закона. Так, банки получат право работать на рынке через созданный в России филиал, который может быть открыт только в одном месте, а для должностных лиц устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации.

Ранее Путин подписал указ о новом режиме высылки мигрантов. Для их выезда из РФ предусмотрено применение мер контроля и ограничение прав и свобод.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным банкам открывать филиалы в РФ, а также ввел некоторые ограничения для их деятельности. Подписанный лидером закон был опубликован на официальном портале правовой информации. «Часть шестую статьи 1 дополнить предложениями следующего содержания: «Иностранный банк имеет право в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность на территории РФ через свой филиал иностранного банка», — говорится в тексте закона. Так, банки получат право работать на рынке через созданный в России филиал, который может быть открыт только в одном месте, а для должностных лиц устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации. Ранее Путин подписал указ о новом режиме высылки мигрантов. Для их выезда из РФ предусмотрено применение мер контроля и ограничение прав и свобод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...