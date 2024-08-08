Путин подписал закон по работе иностранных банков в России

Путин разрешил иностранным банкам открывать филиалы в РоссииФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным банкам открывать филиалы в РФ, а также ввел некоторые ограничения для их деятельности. Подписанный лидером закон был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Часть шестую статьи 1 дополнить предложениями следующего содержания: «Иностранный банк имеет право в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность на территории РФ через свой филиал иностранного банка», — говорится в тексте закона. Так, банки получат право работать на рынке через созданный в России филиал, который может быть открыт только в одном месте, а для должностных лиц устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации.
Ранее Путин подписал указ о новом режиме высылки мигрантов. Для их выезда из РФ предусмотрено применение мер контроля и ограничение прав и свобод.
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Президент России Владимир Путин разрешил иностранным банкам открывать филиалы в РФ, а также ввел некоторые ограничения для их деятельности. Подписанный лидером закон был опубликован на официальном портале правовой информации. «Часть шестую статьи 1 дополнить предложениями следующего содержания: «Иностранный банк имеет право в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность на территории РФ через свой филиал иностранного банка», — говорится в тексте закона. Так, банки получат право работать на рынке через созданный в России филиал, который может быть открыт только в одном месте, а для должностных лиц устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации. Ранее Путин подписал указ о новом режиме высылки мигрантов. Для их выезда из РФ предусмотрено применение мер контроля и ограничение прав и свобод.