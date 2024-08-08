08 августа 2024

Путин повысил пенсии нескольким категориям граждан России

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, рубли. Челябинск, зарплата, мелочь, пенсия, деньги, рубли
Прибавка к пенсии составит 1200 рублей Фото:

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает прибавку к пенсии для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплата будет автоматически назначаться пенсионерам в возрасте 80 лет и инвалидам I группы. Пенсии в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях будут увеличены на местный коэффициент и регулярно индексироваться. Инвалиды I группы с детства, на которых родители или опекуны оформили постоянный уход, будут исключением и им будет выплачиваться ежемесячная помощь вместо пенсии, следует из текста закона.

Ранее Путин подписал закон о передаче конфискованного оружия и патронов в зону СВО. Так. государственные военизированные организации смогут передавать их на нужды бойцов РФ.

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает прибавку к пенсии для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Выплата будет автоматически назначаться пенсионерам в возрасте 80 лет и инвалидам I группы. Пенсии в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях будут увеличены на местный коэффициент и регулярно индексироваться. Инвалиды I группы с детства, на которых родители или опекуны оформили постоянный уход, будут исключением и им будет выплачиваться ежемесячная помощь вместо пенсии, следует из текста закона. Ранее Путин подписал закон о передаче конфискованного оружия и патронов в зону СВО. Так. государственные военизированные организации смогут передавать их на нужды бойцов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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