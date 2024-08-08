Путин подписал закон об оружии для зоны СВО

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Путин упростил процедуру передачи конфискованного оружия в зону СВО Фото:
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит упростить процедуру передачи конфискованного оружия в зону СВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Находящиеся в собственности Российской Федерации оружие и (или) патроны к нему могут использоваться (применяться) для реализации полномочий… Государственные военизированные организации… могут использовать (применять) их для реализации возложенных на эти государственные военизированные организации полномочий», — говорится в тексте закона.

Ранее Путин подписал закон по работе иностранных банков РФ. Теперь организации из других стран смогут открыть единственный филиал на территории России.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит упростить процедуру передачи конфискованного оружия в зону СВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Находящиеся в собственности Российской Федерации оружие и (или) патроны к нему могут использоваться (применяться) для реализации полномочий… Государственные военизированные организации… могут использовать (применять) их для реализации возложенных на эти государственные военизированные организации полномочий», — говорится в тексте закона. Ранее Путин подписал закон по работе иностранных банков РФ. Теперь организации из других стран смогут открыть единственный филиал на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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