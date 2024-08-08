Путин подписал закон об оружии для зоны СВО

08 августа 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Путин упростил процедуру передачи конфискованного оружия в зону СВО Фото: Владислав Нелюбин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит упростить процедуру передачи конфискованного оружия в зону СВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Находящиеся в собственности Российской Федерации оружие и (или) патроны к нему могут использоваться (применяться) для реализации полномочий… Государственные военизированные организации… могут использовать (применять) их для реализации возложенных на эти государственные военизированные организации полномочий», — говорится в тексте закона. Ранее Путин подписал закон по работе иностранных банков РФ. Теперь организации из других стран смогут открыть единственный филиал на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит упростить процедуру передачи конфискованного оружия в зону СВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Находящиеся в собственности Российской Федерации оружие и (или) патроны к нему могут использоваться (применяться) для реализации полномочий… Государственные военизированные организации… могут использовать (применять) их для реализации возложенных на эти государственные военизированные организации полномочий», — говорится в тексте закона. Ранее Путин подписал закон по работе иностранных банков РФ. Теперь организации из других стран смогут открыть единственный филиал на территории России.