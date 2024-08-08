08 августа 2024

Раненого военкора Поддубного нашел на дороге местный житель

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкора доставили к врачам благодаря местному жителю
Военкора доставили к врачам благодаря местному жителю Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный был найден живым благодаря помощи жителя Курской области. Об этом рассказал медик-доброволец с позывным «Дед».

«[Поддубный] сам выполз на обочину, где его и подобрал выезжавший из города житель», — поделился «Дед», слова которого приводит «Комсомольская правда». По его словам, военкора привезли на промежуточный пункт оказания помощи, где его сначала не узнали из-за тяжелых ожогов и нечеткой речи. Только после проверки документов стало ясно, что раненый — известный журналист.

В машину Поддубного в Курской области ранее попал беспилотник ВСУ. Первоначально сообщалось о смерти журналиста, однако позднее информация была опровергнута. Сейчас журналист пришел в сознание и получает необходимое лечение в областной больнице.

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Военный корреспондент Евгений Поддубный был найден живым благодаря помощи жителя Курской области. Об этом рассказал медик-доброволец с позывным «Дед». «[Поддубный] сам выполз на обочину, где его и подобрал выезжавший из города житель», — поделился «Дед», слова которого приводит «Комсомольская правда». По его словам, военкора привезли на промежуточный пункт оказания помощи, где его сначала не узнали из-за тяжелых ожогов и нечеткой речи. Только после проверки документов стало ясно, что раненый — известный журналист. В машину Поддубного в Курской области ранее попал беспилотник ВСУ. Первоначально сообщалось о смерти журналиста, однако позднее информация была опровергнута. Сейчас журналист пришел в сознание и получает необходимое лечение в областной больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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