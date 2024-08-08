Раненого военкора Поддубного нашел на дороге местный житель

Военный корреспондент Евгений Поддубный был найден живым благодаря помощи жителя Курской области. Об этом рассказал медик-доброволец с позывным «Дед».
«[Поддубный] сам выполз на обочину, где его и подобрал выезжавший из города житель», — поделился «Дед», слова которого приводит «Комсомольская правда». По его словам, военкора привезли на промежуточный пункт оказания помощи, где его сначала не узнали из-за тяжелых ожогов и нечеткой речи. Только после проверки документов стало ясно, что раненый — известный журналист.
В машину Поддубного в Курской области ранее попал беспилотник ВСУ. Первоначально сообщалось о смерти журналиста, однако позднее информация была опровергнута. Сейчас журналист пришел в сознание и получает необходимое лечение в областной больнице.
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