Происшествия Военкора Поддубного доставили в институт Склифосовского. Видео 08 августа 2024 в 14:32 Размер текста - 17 + Евгения Поддубного доставили в институт имени Склифосовского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области В сети появилось видео, как военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного доставили в институт имени Склифосовского. На кадрах видно, как раненого журналиста вывозят из прилетевшего вертолета. «Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф», — сообщили департаменте здравоохранения Москвы. Сейчас Поддубный находится в тяжелом состоянии. Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщивший о смерти Поддубного, принес извинения. Он объяснил свою ошибку тем, что получил информацию от человека, которому доверяет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В сети появилось видео, как военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного доставили в институт имени Склифосовского. На кадрах видно, как раненого журналиста вывозят из прилетевшего вертолета. «Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф», — сообщили департаменте здравоохранения Москвы. Сейчас Поддубный находится в тяжелом состоянии. Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщивший о смерти Поддубного, принес извинения. Он объяснил свою ошибку тем, что получил информацию от человека, которому доверяет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям