Военкора Поддубного доставили в институт Склифосовского. Видео

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Евгения Поддубного доставили в институт имени Склифосовского Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

В сети появилось видео, как военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного доставили в институт имени Склифосовского. На кадрах видно, как раненого журналиста вывозят из прилетевшего вертолета.

«Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф», — сообщили департаменте здравоохранения Москвы. Сейчас Поддубный находится в тяжелом состоянии.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщивший о смерти Поддубного, принес извинения. Он объяснил свою ошибку тем, что получил информацию от человека, которому доверяет.

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В сети появилось видео, как военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного доставили в институт имени Склифосовского. На кадрах видно, как раненого журналиста вывозят из прилетевшего вертолета. «Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф», — сообщили департаменте здравоохранения Москвы. Сейчас Поддубный находится в тяжелом состоянии. Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщивший о смерти Поддубного, принес извинения. Он объяснил свою ошибку тем, что получил информацию от человека, которому доверяет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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