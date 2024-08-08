Евгения Поддубного доставили в институт имени Склифосовского
новость из сюжетаВоенкор Поддубный тяжело ранен в Курской области
В сети появилось видео, как военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного доставили в институт имени Склифосовского. На кадрах видно, как раненого журналиста вывозят из прилетевшего вертолета.
«Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф», — сообщили департаменте здравоохранения Москвы. Сейчас Поддубный находится в тяжелом состоянии.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщивший о смерти Поддубного, принес извинения. Он объяснил свою ошибку тем, что получил информацию от человека, которому доверяет.
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