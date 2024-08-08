08 августа 2024

CNN: в команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол из-за боев с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сырским недоволен также и президент Украины, сообщает телеканал
Сырским недоволен также и президент Украины, сообщает телеканал Фото:

В команде главкома ВСУ Александра Сырского наметился раскол, связанный с вопросами ведения боевых действий против России. Об этом сообщает американский телеканал CNN, отмечая возникшие сомнения в рядах украинской армии относительно стратегии генерала.

«Остается огромный вопрос относительно стратегических целей Сырского, сравнительно нового командующего украинскими силами. Раскол в его командовании стал достоянием общественности, и молодые подчиненные подвергают сомнению готовность Сырского терпеть значительные потери в боях на истощение на передовой», — сообщает телеканал CNN.

CNN также подчеркивает, что Украина испытывает серьезные трудности из-за нехватки боеприпасов и значительного превосходства России в живой силе. В свете этих событий украинские СМИ сообщают об изменении отношения президента Владимира Зеленского к главнокомандующему ВСУ, отмечает телеканал.

Ранее Сырский провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Телефонный разговор состоялся на фоне недавних событий, связанных со вторжением украинских войск в Курской области. В ходе беседы Сырский начал просить дополнительную поддержку, включая средства дальнего поражения и соответствующие боеприпасы.

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В команде главкома ВСУ Александра Сырского наметился раскол, связанный с вопросами ведения боевых действий против России. Об этом сообщает американский телеканал CNN, отмечая возникшие сомнения в рядах украинской армии относительно стратегии генерала. «Остается огромный вопрос относительно стратегических целей Сырского, сравнительно нового командующего украинскими силами. Раскол в его командовании стал достоянием общественности, и молодые подчиненные подвергают сомнению готовность Сырского терпеть значительные потери в боях на истощение на передовой», — сообщает телеканал CNN. CNN также подчеркивает, что Украина испытывает серьезные трудности из-за нехватки боеприпасов и значительного превосходства России в живой силе. В свете этих событий украинские СМИ сообщают об изменении отношения президента Владимира Зеленского к главнокомандующему ВСУ, отмечает телеканал. Ранее Сырский провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Телефонный разговор состоялся на фоне недавних событий, связанных со вторжением украинских войск в Курской области. В ходе беседы Сырский начал просить дополнительную поддержку, включая средства дальнего поражения и соответствующие боеприпасы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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