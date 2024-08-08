В команде главкома ВСУ Александра Сырского наметился раскол, связанный с вопросами ведения боевых действий против России. Об этом сообщает американский телеканал CNN, отмечая возникшие сомнения в рядах украинской армии относительно стратегии генерала.
«Остается огромный вопрос относительно стратегических целей Сырского, сравнительно нового командующего украинскими силами. Раскол в его командовании стал достоянием общественности, и молодые подчиненные подвергают сомнению готовность Сырского терпеть значительные потери в боях на истощение на передовой», — сообщает телеканал CNN.
CNN также подчеркивает, что Украина испытывает серьезные трудности из-за нехватки боеприпасов и значительного превосходства России в живой силе. В свете этих событий украинские СМИ сообщают об изменении отношения президента Владимира Зеленского к главнокомандующему ВСУ, отмечает телеканал.
Ранее Сырский провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Телефонный разговор состоялся на фоне недавних событий, связанных со вторжением украинских войск в Курской области. В ходе беседы Сырский начал просить дополнительную поддержку, включая средства дальнего поражения и соответствующие боеприпасы.
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