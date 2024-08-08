Сырский созвонился с командующим НАТО в Европе после атаки на Курскую область

08 августа 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Александр Сырский провел телефонный разговор с генералом Кристофером Каволи по факту прорыва в Курскую область Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Главком ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Это произошло на фоне вторжения украинских сил в Курскую область. «Планируем направления сотрудничества на 2024—2025 годы. <…> Поблагодарил [в разговоре с Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашей [системы] ПВО», — написал Александр Сырский в соцсетях. Украинские силы в настоящий момент предпринимают попытки ворваться вглубь Курской области. Основные бои проходят в приграничной зоне. В Еврокомиссии уже попытались прокомментировать недавний прорыв ВСУ. Они назвали это «самообороной» со стороны украинских сил. В ходе атаки сообщалось о погибших среди гражданского населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главком ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Это произошло на фоне вторжения украинских сил в Курскую область. «Планируем направления сотрудничества на 2024—2025 годы. <…> Поблагодарил [в разговоре с Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашей [системы] ПВО», — написал Александр Сырский в соцсетях. Украинские силы в настоящий момент предпринимают попытки ворваться вглубь Курской области. Основные бои проходят в приграничной зоне. В Еврокомиссии уже попытались прокомментировать недавний прорыв ВСУ. Они назвали это «самообороной» со стороны украинских сил. В ходе атаки сообщалось о погибших среди гражданского населения.