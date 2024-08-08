Сырский созвонился с командующим НАТО в Европе после атаки на Курскую область

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский провел телефонный разговор с генералом Кристофером Каволи по факту прорыва в Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Это произошло на фоне вторжения украинских сил в Курскую область.

«Планируем направления сотрудничества на 2024—2025 годы. <…> Поблагодарил [в разговоре с Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашей [системы] ПВО», — написал Александр Сырский в соцсетях.

Украинские силы в настоящий момент предпринимают попытки ворваться вглубь Курской области. Основные бои проходят в приграничной зоне. В Еврокомиссии уже попытались прокомментировать недавний прорыв ВСУ. Они назвали это «самообороной» со стороны украинских сил. В ходе атаки сообщалось о погибших среди гражданского населения.

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Главком ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Это произошло на фоне вторжения украинских сил в Курскую область. «Планируем направления сотрудничества на 2024—2025 годы. <…> Поблагодарил [в разговоре с Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашей [системы] ПВО», — написал Александр Сырский в соцсетях. Украинские силы в настоящий момент предпринимают попытки ворваться вглубь Курской области. Основные бои проходят в приграничной зоне. В Еврокомиссии уже попытались прокомментировать недавний прорыв ВСУ. Они назвали это «самообороной» со стороны украинских сил. В ходе атаки сообщалось о погибших среди гражданского населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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