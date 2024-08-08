WP: Украина обратилась к США с просьбой в связи с атакой на Курскую область

Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по авиабазам на территории России, которые могут использоваться для защиты Курской области. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на неназванного советника украинского лидера Владимира Зеленского.
«Украина обратилась в Вашингтон с просьбой разрешить [ВСУ] использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для ударов по аэродромам, которые Россия использует для ответа на вторжение [в Курскую область]», — передает The Washington Post. В Киеве верят, что такое решение поможет ВСУ некоторое время удерживать часть территорий, подчеркивает газета.
Это заявление последовало после комментариев заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, которая подчеркнула, что США не поддерживают удары Киева американским оружием вглубь РФ. Несмотря на это, она оправдала действия Украины в Курской области как «соответствующие политике США».
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