08 августа 2024

Белый дом: США бросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы»

© Служба новостей «URA.RU»
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США направили множество военных на Ближний Восток, заявили в Белом доме
США направили множество военных на Ближний Восток, заявили в Белом доме Фото:

Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на возрастающую угрозу эскалации в регионе, отправив в регион "ужасно много военной силы". Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе специального брифинга для прессы.

"Мы направили ужасно много военной силы в регион [Ближний Восток]", — подчеркнул он, обращаясь к журналистам. Слова представителя Белого дома приводит РИА Новости. По словам чиновника, США стремятся быть в состоянии готовности ко всем формам возможной эскалации.

Ранее Иран предупредил о намерении атаковать Израиль в ответ на убийство Исмаила Хании, главы политбюро палестинского движения ХАМАС. Соединенные Штаты восприняли эту угрозу всерьез, прогнозируя возможное начало военного конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее о возможных сценариях конфликта — в материале URA.RU.

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Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на возрастающую угрозу эскалации в регионе, отправив в регион "ужасно много военной силы". Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе специального брифинга для прессы. "Мы направили ужасно много военной силы в регион [Ближний Восток]", — подчеркнул он, обращаясь к журналистам. Слова представителя Белого дома приводит РИА Новости. По словам чиновника, США стремятся быть в состоянии готовности ко всем формам возможной эскалации. Ранее Иран предупредил о намерении атаковать Израиль в ответ на убийство Исмаила Хании, главы политбюро палестинского движения ХАМАС. Соединенные Штаты восприняли эту угрозу всерьез, прогнозируя возможное начало военного конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее о возможных сценариях конфликта — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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