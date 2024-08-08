Белый дом: США бросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы»

Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на возрастающую угрозу эскалации в регионе, отправив в регион "ужасно много военной силы". Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе специального брифинга для прессы.
"Мы направили ужасно много военной силы в регион [Ближний Восток]", — подчеркнул он, обращаясь к журналистам. Слова представителя Белого дома приводит РИА Новости. По словам чиновника, США стремятся быть в состоянии готовности ко всем формам возможной эскалации.
Ранее Иран предупредил о намерении атаковать Израиль в ответ на убийство Исмаила Хании, главы политбюро палестинского движения ХАМАС. Соединенные Штаты восприняли эту угрозу всерьез, прогнозируя возможное начало военного конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее о возможных сценариях конфликта — в материале URA.RU.
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