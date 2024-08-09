Олигарх Дерипаска призвал немедленно прекратить огонь на Украине и заявил об огромных тратах на СВО

Олигарх Дерипаска: чтобы остановить конфликт на Украине, нужно прекратить огонь
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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерипаска считает, что нужно немедленно прекратить огонь на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал немедленно прекратить огонь на Украине. Он также считает, что Россия тратит слишком много на спецоперацию.

«Если вы хотите остановить конфликт, сначала нужно прекратить огонь», — сказал Дерипаска в разговоре с изданием Nikkei Asia, призвав к немедленному прекращению огня. Бизнесмен также утверждает, что Россия тратит слишком много ресурсов на специальную военную операцию в Украине.

В ходе интервью Дерипаска отметил, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным остаются неизменными, и уточнил, что политика не входит в сферу его интересов. Он также выразил мнение, что новые возможности экспорта российских сырьевых товаров в Китай и Индию играют значительную роль в поддержке российской экономики в условиях санкций.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации Киева. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что спецоперация важна для укрепления России и защиты жителей Донбасса.

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Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал немедленно прекратить огонь на Украине. Он также считает, что Россия тратит слишком много на спецоперацию. «Если вы хотите остановить конфликт, сначала нужно прекратить огонь», — сказал Дерипаска в разговоре с изданием Nikkei Asia, призвав к немедленному прекращению огня. Бизнесмен также утверждает, что Россия тратит слишком много ресурсов на специальную военную операцию в Украине. В ходе интервью Дерипаска отметил, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным остаются неизменными, и уточнил, что политика не входит в сферу его интересов. Он также выразил мнение, что новые возможности экспорта российских сырьевых товаров в Китай и Индию играют значительную роль в поддержке российской экономики в условиях санкций. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации Киева. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что спецоперация важна для укрепления России и защиты жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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