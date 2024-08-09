Жители Одессы хотят, чтобы Россия спасла их от произвола киевского режима. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
«Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию», — заявил Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что в последнее время в Одессе начались гонения русскоязычного населения. Граждан, говорящих на русском языке насильно мобилизуют в ряды ВСУ и «зомбируют» антироссийской пропагандой.
Ранее французские СМИ писали, что 90% жителей подконтрольной Киеву части Донбасса настроены пророссийски. Издание Monde со ссылкой на офицеров ВСУ сообщило, что многие граждане на этих территориях слушают советскую и российскую музыку, а также смотрят российские телеканалы.
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