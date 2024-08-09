Депутат Шеремет: одесситы просят РФ освободить их от киевского режима

09 августа 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Жители Одессы просят спасти их от Киева, сказал Шеремет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Одессы хотят, чтобы Россия спасла их от произвола киевского режима. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. «Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию», — заявил Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости. Депутат подчеркнул, что в последнее время в Одессе начались гонения русскоязычного населения. Граждан, говорящих на русском языке насильно мобилизуют в ряды ВСУ и «зомбируют» антироссийской пропагандой. Ранее французские СМИ писали, что 90% жителей подконтрольной Киеву части Донбасса настроены пророссийски. Издание Monde со ссылкой на офицеров ВСУ сообщило, что многие граждане на этих территориях слушают советскую и российскую музыку, а также смотрят российские телеканалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Одессы хотят, чтобы Россия спасла их от произвола киевского режима. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. «Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию», — заявил Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости. Депутат подчеркнул, что в последнее время в Одессе начались гонения русскоязычного населения. Граждан, говорящих на русском языке насильно мобилизуют в ряды ВСУ и «зомбируют» антироссийской пропагандой. Ранее французские СМИ писали, что 90% жителей подконтрольной Киеву части Донбасса настроены пророссийски. Издание Monde со ссылкой на офицеров ВСУ сообщило, что многие граждане на этих территориях слушают советскую и российскую музыку, а также смотрят российские телеканалы.