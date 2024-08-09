Депутат Шеремет: одесситы просят РФ освободить их от киевского режима

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Митинг памяти одесских событий в Доме профсоюзов. Екатеринбург, одесса, митинг памяти
Жители Одессы просят спасти их от Киева, сказал Шеремет Фото:

Жители Одессы хотят, чтобы Россия спасла их от произвола киевского режима. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию», — заявил Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что в последнее время в Одессе начались гонения русскоязычного населения. Граждан, говорящих на русском языке насильно мобилизуют в ряды ВСУ и «зомбируют» антироссийской пропагандой.

Ранее французские СМИ писали, что 90% жителей подконтрольной Киеву части Донбасса настроены пророссийски. Издание Monde со ссылкой на офицеров ВСУ сообщило, что многие граждане на этих территориях слушают советскую и российскую музыку, а также смотрят российские телеканалы.

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Жители Одессы хотят, чтобы Россия спасла их от произвола киевского режима. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. «Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию», — заявил Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости. Депутат подчеркнул, что в последнее время в Одессе начались гонения русскоязычного населения. Граждан, говорящих на русском языке насильно мобилизуют в ряды ВСУ и «зомбируют» антироссийской пропагандой. Ранее французские СМИ писали, что 90% жителей подконтрольной Киеву части Донбасса настроены пророссийски. Издание Monde со ссылкой на офицеров ВСУ сообщило, что многие граждане на этих территориях слушают советскую и российскую музыку, а также смотрят российские телеканалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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