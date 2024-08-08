Роспотребнадзор ХМАО объяснил, чем ядовитые арбузы опасны для мозга

Арбузы с повышенным содержанием нитратов могут вызывать кислородное голодание, предупреждает Роспотребнадзор ХМАО. Оно негативно влияет на мозг и сердце.
«При чрезмерном потреблении нитраты могут вызвать кислородное голодание, что негативно сказывается на сердце и мозге. Симптомы отравления включают: вялость, увеличение частоты сердечных сокращений, посинение кожи, рвоту и жидкий стул», — говорится в telegram-канале ведомства.
При отравлении инспекторы советуют вызвать рвоту и пить побольше жидкости, чтобы ускорить выведение нитратов. В тяжелых случаях нужно обратиться к врачу. «Согласно рекомендациям ВОЗ, суточная норма нитратов для взрослого — не более 5 милиграммов на 1 килограмм массы тела, для детей — 50 милиграммов в сутки (для грудничков до года — 10 милиграммов)», — поясняет Роспотребнадзор.
Ранее URA.RU рассказывало, что таможенники запретили ввоз в ХМАО партии нелегальных арбузов из Казахстана. В регион пытались провезти четыре тонны продукции.
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