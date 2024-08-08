08 августа 2024

Роспотребнадзор ХМАО объяснил, чем ядовитые арбузы опасны для мозга

Роспотребнадзор ХМАО: повышенное число нитратов в арбузах опасно для мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Нитраты в арбузах могут вызывать кислородное голодание
Нитраты в арбузах могут вызывать кислородное голодание Фото:

Арбузы с повышенным содержанием нитратов могут вызывать кислородное голодание, предупреждает Роспотребнадзор ХМАО. Оно негативно влияет на мозг и сердце.

«При чрезмерном потреблении нитраты могут вызвать кислородное голодание, что негативно сказывается на сердце и мозге. Симптомы отравления включают: вялость, увеличение частоты сердечных сокращений, посинение кожи, рвоту и жидкий стул», — говорится в telegram-канале ведомства.

При отравлении инспекторы советуют вызвать рвоту и пить побольше жидкости, чтобы ускорить выведение нитратов. В тяжелых случаях нужно обратиться к врачу. «Согласно рекомендациям ВОЗ, суточная норма нитратов для взрослого — не более 5 милиграммов  на 1 килограмм массы тела, для детей — 50 милиграммов в сутки (для грудничков до года — 10 милиграммов)», — поясняет Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU рассказывало, что таможенники запретили ввоз в ХМАО партии нелегальных арбузов из Казахстана. В регион пытались провезти четыре тонны продукции.

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Арбузы с повышенным содержанием нитратов могут вызывать кислородное голодание, предупреждает Роспотребнадзор ХМАО. Оно негативно влияет на мозг и сердце. «При чрезмерном потреблении нитраты могут вызвать кислородное голодание, что негативно сказывается на сердце и мозге. Симптомы отравления включают: вялость, увеличение частоты сердечных сокращений, посинение кожи, рвоту и жидкий стул», — говорится в telegram-канале ведомства. При отравлении инспекторы советуют вызвать рвоту и пить побольше жидкости, чтобы ускорить выведение нитратов. В тяжелых случаях нужно обратиться к врачу. «Согласно рекомендациям ВОЗ, суточная норма нитратов для взрослого — не более 5 милиграммов  на 1 килограмм массы тела, для детей — 50 милиграммов в сутки (для грудничков до года — 10 милиграммов)», — поясняет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU рассказывало, что таможенники запретили ввоз в ХМАО партии нелегальных арбузов из Казахстана. В регион пытались провезти четыре тонны продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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