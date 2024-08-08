«Этот псих кошмарил семью»: подруга рассказала о бойце СВО, устроившем бойню в Богдановиче

Боец СВО, устроивший бойню в Богдановиче, тиранил семью

09 августа 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

После убийства женщины и побега подозреваемого в городе был введен план «Перехват» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Боец СВО Константин М., застреливший в Богдановиче бывшую жену, а потом покончивший с собой, тиранил семью. Об этом URA.RU рассказала подруга погибшей Татьяны, Екатерина. Она заявила, что семейная жизнь экс-супругов была кошмаром, и события развивались совсем не так, как это ранее озвучивали родственники солдата. «Татьяну сейчас грязью поливают, мол, развелись из-за ее загула, а это не так. Развелись они из-за того, что он проиграл миллион криптовалюты. Он толком не работал, всегда ждал легких денег, Татьяна тянула все на себе. После рождения первого ребенка она уже через полгода вышла на работу, чтобы семью кормить. Он постоянно пытался развод отодвинуть, давил на жалость, что ребенок маленький, и она жалела. Но их жизнь была адом», — сказала женщина. По ее словам, Константин «кошмарил» семью. «Разбивал в доме абсолютно все, даже мебель! Он оставлял их без унитаза, без газа, без тепла, вышибал окна. Не думал, что у них дети, ему надо было только как-то навредить. Что он творил, это страшно представить, тут можно не один роман написать. Как он ее кошмарил все эти годы, манипулировал, запугивал, ни один человек не представит. Он по характеру псих. И на СВО он ушел, потому что дофига здесь себе проблем нажил», — сказала Екатерина. Новость по теме «Сел и резал»: стало известно, как свердловский боец СВО убил бывшую жену. Фото При этом женщина признает, что внешне Константин производил впечатление хорошего человека. Со своей женой он был знаком со школьной скамьи, они учились в параллельных классах. «С виду он адекватный и добрый был человек, не пил, не курил. Вот Таня и вышла за него замуж», — объяснила подруга погибшей. «После развода она никогда не запрещала ему видеться с детьми, наоборот, всегда подчеркивала, что у них есть и папа, и мама. Младшая дочь тянулась к отцу. А вот старшая — та уже поняла, что он их жизни вредит», — добавила она. Константин М., приехавший в родной Богданович в отпуск с СВО, убил свою бывшую жену Татьяну вечером 7 августа. Он выстрелил в нее из охотничьего ружья и ранил ее нового избранника Александра (женщина вышла за него замуж всего за неделю до своей смерти). После этого солдат уехал на кладбище и покончил с собой. У бывших супругов остались две дочери, которым шесть и 13 лет. Подробнее о трагических событиях, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец СВО Константин М., застреливший в Богдановиче бывшую жену, а потом покончивший с собой, тиранил семью. Об этом URA.RU рассказала подруга погибшей Татьяны, Екатерина. Она заявила, что семейная жизнь экс-супругов была кошмаром, и события развивались совсем не так, как это ранее озвучивали родственники солдата. «Татьяну сейчас грязью поливают, мол, развелись из-за ее загула, а это не так. Развелись они из-за того, что он проиграл миллион криптовалюты. Он толком не работал, всегда ждал легких денег, Татьяна тянула все на себе. После рождения первого ребенка она уже через полгода вышла на работу, чтобы семью кормить. Он постоянно пытался развод отодвинуть, давил на жалость, что ребенок маленький, и она жалела. Но их жизнь была адом», — сказала женщина. По ее словам, Константин «кошмарил» семью. «Разбивал в доме абсолютно все, даже мебель! Он оставлял их без унитаза, без газа, без тепла, вышибал окна. Не думал, что у них дети, ему надо было только как-то навредить. Что он творил, это страшно представить, тут можно не один роман написать. Как он ее кошмарил все эти годы, манипулировал, запугивал, ни один человек не представит. Он по характеру псих. И на СВО он ушел, потому что дофига здесь себе проблем нажил», — сказала Екатерина. При этом женщина признает, что внешне Константин производил впечатление хорошего человека. Со своей женой он был знаком со школьной скамьи, они учились в параллельных классах. «С виду он адекватный и добрый был человек, не пил, не курил. Вот Таня и вышла за него замуж», — объяснила подруга погибшей. «После развода она никогда не запрещала ему видеться с детьми, наоборот, всегда подчеркивала, что у них есть и папа, и мама. Младшая дочь тянулась к отцу. А вот старшая — та уже поняла, что он их жизни вредит», — добавила она. Константин М., приехавший в родной Богданович в отпуск с СВО, убил свою бывшую жену Татьяну вечером 7 августа. Он выстрелил в нее из охотничьего ружья и ранил ее нового избранника Александра (женщина вышла за него замуж всего за неделю до своей смерти). После этого солдат уехал на кладбище и покончил с собой. У бывших супругов остались две дочери, которым шесть и 13 лет. Подробнее о трагических событиях, — в отдельном сюжете URA.RU.