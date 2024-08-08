08 августа 2024

Полицейские начали поиски свердловчанина, избившего 11-летнего самокатчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, полиция, сотрудники полиции, наряд полиции
Силовики зарегистрировали информацию о нападении Фото:

Сотрудники полиции уже приступили к поискам мужчины, накинувшегося на 11-летнего самокатчика в Первоуральске. Об этом URA.RU рассказали в ОМВД России «Первоуральский».

«Сотрудники службы участковых изучив видео с камер, устанавливают данного мужчину. Отделение по делам несовершеннолетних устанавливает потерпевшего», — пояснили в ведомстве. Информация об инциденте зарегистрирована.

Мальчик катался на самокате по площади Победы, когда к нему подбежал неизвестный — повалил школьника на землю и несколько раз ударил по голове. Предположительно, мужчине 30 лет.

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Сотрудники полиции уже приступили к поискам мужчины, накинувшегося на 11-летнего самокатчика в Первоуральске. Об этом URA.RU рассказали в ОМВД России «Первоуральский». «Сотрудники службы участковых изучив видео с камер, устанавливают данного мужчину. Отделение по делам несовершеннолетних устанавливает потерпевшего», — пояснили в ведомстве. Информация об инциденте зарегистрирована. Мальчик катался на самокате по площади Победы, когда к нему подбежал неизвестный — повалил школьника на землю и несколько раз ударил по голове. Предположительно, мужчине 30 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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