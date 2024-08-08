Полицейские начали поиски свердловчанина, избившего 11-летнего самокатчика

Силовики зарегистрировали информацию о нападении
Сотрудники полиции уже приступили к поискам мужчины, накинувшегося на 11-летнего самокатчика в Первоуральске. Об этом URA.RU рассказали в ОМВД России «Первоуральский».
«Сотрудники службы участковых изучив видео с камер, устанавливают данного мужчину. Отделение по делам несовершеннолетних устанавливает потерпевшего», — пояснили в ведомстве. Информация об инциденте зарегистрирована.
Мальчик катался на самокате по площади Победы, когда к нему подбежал неизвестный — повалил школьника на землю и несколько раз ударил по голове. Предположительно, мужчине 30 лет.
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