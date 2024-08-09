Подполье сообщило о сокрушительном ударе по полигону ВСУ в Сумской области

Лебедев: в Сумской области нанесен удар по полигону ВСУ
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Полигон Тввику. Тюмень , военные, солдаты, военный полигон, военнослужащие
В Стецковке Сумской области нанесен удар по полигону ВСУ Фото:

В Сумской области нанесен удар по полигону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

«Нанесен удар, предположительно по полигону ВСУ в Стецковке», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Координатор также дополнил, что удар в приграничье был мощным.

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В Сумской области нанесен удар по полигону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «Нанесен удар, предположительно по полигону ВСУ в Стецковке», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Координатор также дополнил, что удар в приграничье был мощным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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