Подполье сообщило о сокрушительном ударе по полигону ВСУ в Сумской области

Лебедев: в Сумской области нанесен удар по полигону ВСУ

09 августа 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

В Стецковке Сумской области нанесен удар по полигону ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сумской области нанесен удар по полигону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «Нанесен удар, предположительно по полигону ВСУ в Стецковке», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Координатор также дополнил, что удар в приграничье был мощным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сумской области нанесен удар по полигону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «Нанесен удар, предположительно по полигону ВСУ в Стецковке», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Координатор также дополнил, что удар в приграничье был мощным.