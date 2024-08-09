Подполье сообщило о сокрушительном ударе по полигону ВСУ в Сумской области

В Стецковке Сумской области нанесен удар по полигону ВСУ
В Сумской области нанесен удар по полигону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
«Нанесен удар, предположительно по полигону ВСУ в Стецковке», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Координатор также дополнил, что удар в приграничье был мощным.
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