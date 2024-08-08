«Подвязки в загсе»: мэр из ХМАО раскрыл лайфхаки для роста демографии

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков раскрыл способы улучшить демографическую ситуацию на подведомственной территории. Во время торжественной церемонии награждения, приуроченной к Дню строителя, мэр рассказал, что поставил для вахтовиков из Башкирии условие — записать на камеру согласие стать многодетной семьей, передает корреспондент URA.RU.
«Я приехал на объект и спросил, есть ли желающие заключить брак перед Днем строителя. Жених тут же сделал кольцо из медной проволоки и сделал предложение невесте, но пара посетовала, что заявление еще не подавала. Я сказал — ребята, все нормально, у меня подвязки в загсе. Но поставил условие — стать многодетными. И жених, и невеста согласились», — пошутил Маненков на церемонии награждения, приуроченной к Дню строителя.
В 30-тысячном Белоярском более 7 тысяч населения — дети, которых глава района называет «мои внуки». Все школы в муниципалитете работают в одну смену, есть даже инновационная, где учат китайский. Ну а главным стимулом демографического прорыва выступает муниципальная программа, по условиям которой многодетная семья может получить беспроцентную рассрочку на 15 лет на квартиру в новостройке.
Ранее URA.RU публиковало подборку политических анекдотов от Маненкова. Он устроил во время на церемонии настоящее стендап-шоу.
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