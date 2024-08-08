08 августа 2024

«Подвязки в загсе»: мэр из ХМАО раскрыл лайфхаки для роста демографии

Мэр увеличивает рождаемость в арктической зоне ХМАО благодаря многодетным семьям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Белоярского района взял с жениха и невесты обещание стать многодетной семьей еще до похода в ЗАГС
Мэр Белоярского района взял с жениха и невесты обещание стать многодетной семьей еще до похода в ЗАГС Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков раскрыл способы улучшить демографическую ситуацию на подведомственной территории. Во время торжественной церемонии награждения, приуроченной к Дню строителя, мэр рассказал, что поставил для вахтовиков из Башкирии условие — записать на камеру согласие стать многодетной семьей, передает корреспондент URA.RU.

«Я приехал на объект и спросил, есть ли желающие заключить брак перед Днем строителя. Жених тут же сделал кольцо из медной проволоки и сделал предложение невесте, но пара посетовала, что заявление еще не подавала. Я сказал — ребята, все нормально, у меня подвязки в загсе. Но поставил условие — стать многодетными. И жених, и невеста согласились», — пошутил Маненков на церемонии награждения, приуроченной к Дню строителя.

В 30-тысячном Белоярском более 7 тысяч населения — дети, которых глава района называет «мои внуки». Все школы в муниципалитете работают в одну смену, есть даже инновационная, где учат китайский. Ну а главным стимулом демографического прорыва выступает муниципальная программа, по условиям которой многодетная семья может получить беспроцентную рассрочку на 15 лет на квартиру в новостройке.

Ранее URA.RU публиковало подборку политических анекдотов от Маненкова. Он устроил во время на церемонии настоящее стендап-шоу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков раскрыл способы улучшить демографическую ситуацию на подведомственной территории. Во время торжественной церемонии награждения, приуроченной к Дню строителя, мэр рассказал, что поставил для вахтовиков из Башкирии условие — записать на камеру согласие стать многодетной семьей, передает корреспондент URA.RU. «Я приехал на объект и спросил, есть ли желающие заключить брак перед Днем строителя. Жених тут же сделал кольцо из медной проволоки и сделал предложение невесте, но пара посетовала, что заявление еще не подавала. Я сказал — ребята, все нормально, у меня подвязки в загсе. Но поставил условие — стать многодетными. И жених, и невеста согласились», — пошутил Маненков на церемонии награждения, приуроченной к Дню строителя. В 30-тысячном Белоярском более 7 тысяч населения — дети, которых глава района называет «мои внуки». Все школы в муниципалитете работают в одну смену, есть даже инновационная, где учат китайский. Ну а главным стимулом демографического прорыва выступает муниципальная программа, по условиям которой многодетная семья может получить беспроцентную рассрочку на 15 лет на квартиру в новостройке. Ранее URA.RU публиковало подборку политических анекдотов от Маненкова. Он устроил во время на церемонии настоящее стендап-шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...