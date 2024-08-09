«Конченый трус»: муж убитой в Богдановиче женщины рассказал, как их расстреливал ее бывший

Свердловский боец СВО заранее планировал убийство своей бывшей жены

09 августа 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Александр считает, что солдат заранее готовился к убийству Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Боец СВО Константин М., устроивший бойню в Богдановиче, заранее планировал убить свою бывшую жену Татьяну и готовился к преступлению. Он напал неожиданно и исподтишка, когда женщина отвлеклась на детские вещи. Подробности URA.RU рассказал последний муж Татьяны, Александр, который был очевидцем и который был ранен во время стрельбы. «Мы вообще не знали, что он приехал в Богданович в отпуск. Мы приехали забрать младшую дочку, которая гостила у бабушки — его мамы, а вместо нее во двор вышел он. Вынес детские розовые чемоданы, поставил рядом со входом. Таня опешила, но вышла из машины, поздоровалась и наклонилась, чтобы их забрать. В этот миг он открыл багажник своей машины и выхватил ружье, оно уже было заряжено. Выстрелил ей в шею в упор, пуля прошла насквозь. Он заранее все планировал, заранее подготовил оружие», — уверен Александр. Новость по теме «Этот псих кошмарил семью»: подруга рассказала о бойце СВО, устроившем бойню в Богдановиче Сам он в момент расправы оставался в машине. После первого выстрела Константин повернулся и выстрелил в нового мужа Татьяны. Дробь попала ему в лицо, а также порезало осколками стекла. «Дальше я почти ничего не помню. Таня упала замертво, выстрел был смертельный. А этот конченый трус заскочил в машину и уехал. Если бы он был не трус, он вышел бы без оружия и стал разбираться не с женщиной, а со мной», — с ненавистью вспоминает мужчина.



В городе был введен план «Перехват», но по горячим следам задержать солдата не удалось. Его заметили в одной из деревень на следующее утро, 8 августа, и началась погоня. Военный помчался на кладбище, но машина застряла. После этого он вышел и покончил с собой. «Он пытался свой приезд скрыть, заранее знал, что сделает, и осознанно шел на убийство. Это не было помутнение. А ведь накануне мы писали сестре Константина, спрашивали — в городе ли он? Она ответила то ли „нет“, то ли „не знаю“. Представляете, сколько людей могли предотвратить эту трагедию?» — добавила подруга убитой. Стрельба в Богдановиче произошла вечером 7 августа. Боец СВО Константин М., приехав в отпуск, убил бывшую жену, а потом покончил с собой. Предполагаемым мотивом называли ревность: женщина за неделю до смерти вышла замуж за Александра. Подруга погибшей рассказала, что Константин всегда был тираном и издевался над семьей. У бывших супругов остались две дочери шести и 13 лет. Более подробно о событиях, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец СВО Константин М., устроивший бойню в Богдановиче, заранее планировал убить свою бывшую жену Татьяну и готовился к преступлению. Он напал неожиданно и исподтишка, когда женщина отвлеклась на детские вещи. Подробности URA.RU рассказал последний муж Татьяны, Александр, который был очевидцем и который был ранен во время стрельбы. «Мы вообще не знали, что он приехал в Богданович в отпуск. Мы приехали забрать младшую дочку, которая гостила у бабушки — его мамы, а вместо нее во двор вышел он. Вынес детские розовые чемоданы, поставил рядом со входом. Таня опешила, но вышла из машины, поздоровалась и наклонилась, чтобы их забрать. В этот миг он открыл багажник своей машины и выхватил ружье, оно уже было заряжено. Выстрелил ей в шею в упор, пуля прошла насквозь. Он заранее все планировал, заранее подготовил оружие», — уверен Александр. Сам он в момент расправы оставался в машине. После первого выстрела Константин повернулся и выстрелил в нового мужа Татьяны. Дробь попала ему в лицо, а также порезало осколками стекла. «Дальше я почти ничего не помню. Таня упала замертво, выстрел был смертельный. А этот конченый трус заскочил в машину и уехал. Если бы он был не трус, он вышел бы без оружия и стал разбираться не с женщиной, а со мной», — с ненавистью вспоминает мужчина. В городе был введен план «Перехват», но по горячим следам задержать солдата не удалось. Его заметили в одной из деревень на следующее утро, 8 августа, и началась погоня. Военный помчался на кладбище, но машина застряла. После этого он вышел и покончил с собой. «Он пытался свой приезд скрыть, заранее знал, что сделает, и осознанно шел на убийство. Это не было помутнение. А ведь накануне мы писали сестре Константина, спрашивали — в городе ли он? Она ответила то ли „нет“, то ли „не знаю“. Представляете, сколько людей могли предотвратить эту трагедию?» — добавила подруга убитой. Стрельба в Богдановиче произошла вечером 7 августа. Боец СВО Константин М., приехав в отпуск, убил бывшую жену, а потом покончил с собой. Предполагаемым мотивом называли ревность: женщина за неделю до смерти вышла замуж за Александра. Подруга погибшей рассказала, что Константин всегда был тираном и издевался над семьей. У бывших супругов остались две дочери шести и 13 лет. Более подробно о событиях, — в сюжете URA.RU.