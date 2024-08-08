Самые высокооплачиваемые челябинские строители получают 136 тысяч

В Челябинской области 9 августа составили перечень хорошо оплачиваемых строительных специальностей, согласно которому наибольшей зарплатой стал доход геодезистов в 136,9 тысячи рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в лидеры также вошли сварщики и руководители проекта.
«С точки зрения зарплатного предложения лидерами в январе-июле в регионе стали геодезисты со средней предлагаемой зарплатой 136,9 тысячи рублей. В тройку вошли: сварщики с доходом 135,9 тысячи рублей и руководители строительного проекта, в среднем зарабатывающие 124,1 тысячи», — заявили URA.RU в HeadHunter.
За первые семь месяцев с начала года число строительных вакансий в области увеличилось на 21%, достигнув отметки в 29 тысяч. Показатель является вторым результатом среди регионов Урала. Эксперты HeadHunter проанализировали изменения спроса на строительные специальности ко Дню строителя.
С января по июль средняя зарплата в строительной отрасли региона составила 85,7 тысяч рублей, что на 15% больше, чем в 2023 году. Самыми востребованными специалистами стали разнорабочие (20% от всех вакансий), за ними следуют слесари (14%) и сварщики (10%).
В лидерах по уровню зарплаты оказались геодезисты со средней зарплатой в 136,9 тысяч рублей. Также в тройке лучших есть сварщики с зарплатой в 135,9 тысяч рублей и руководители строительных проектов с доходом в 124,1 тысячи рублей.
Количество резюме в строительной сфере также показало рост. В июле было опубликовано 12,7 тысячи резюме, что на 42% больше, чем в 2023 году. Однако спрос и предложение на рынке труда не сбалансированы: на одну вакансию приходится 1,8 активных резюме, указывая на низкий уровень конкуренции среди соискателей.
По данным другой платформы, «Авито Работа», самой высокооплачиваемой специальностью стали каменщики, которые могут рассчитывать на 120 тысяч рублей. Тенденция роста доходов стала следствием увеличения спроса на рабочих.
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