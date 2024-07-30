В Челябинской области зарплата строителей выросла до 120 тысяч рублей

В Челябинской области зарплата каменщиков в строительной отрасли выросла до 120 тысяч рублей. Как 31 июля URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», рост в первом полугодии 2024 года к соответствующему периоду 2023 года составил 35%.
«Самой высокооплачиваемой в первом полугодии стала профессия каменщика со средней предлагаемой заработной платой для новых сотрудников в 120 тысяч рублей в месяц. В топ рейтинга также вошли профессии токаря и бетонщика со средними зарплатными предложениями в 109,4 тысячи и 96 тысяч рублей в месяц соответственно», — отметили в офисе «Авито Работа».
За первые шесть месяцев года спрос работодателей на специалистов в промышленности поднялся на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников увеличились на 17% и составили 59,6 тысячи рублей в месяц за полный рабочий день.
Доля вакансий в промышленности составила 18,14% к общему количеству. Показатель за год увеличился. Каменщики стали требоваться на 186% больше, бетонщики — на 175%. Рост потребности в арматурщиках составил 121%. Их зарплата достигла 67,7 тысячи рублей.
«Многие работодатели стремятся решить кадровый вопрос с помощью переобучения сотрудников. По данным „Авито Работы“, в России в первом полугодии число вакансий с возможностью переобучиться у работодателя и приобрести новую профессию выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — сообщил URA.RU директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
Готовность к обучению новых кадров стала следствием их дефицита. Переобучать работодатели готовы представителей массовых и линейных специальностей.
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