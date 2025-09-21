21 сентября 2025

Скончался замглавы Свердловского облсуда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шумков скончался из-за болезни
Шумков скончался из-за болезни Фото:

В возрасте 50 лет скончался зампредседателя Свердловского облсуда, глава Свердловского реготделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Евгений Шумков. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«После продолжительной болезни он ушел из жизни в возрасте 50 лет», — пояснили в инстанции. Простятся с Шумковым 23 сентября в Заречном в ДК «Ровесник».

Коллеги Шумкова рассказали, что он как никто другой знал систему изнутри, прошел шаг за шагом все ее ступени. Он был одним из первых мировых судей, назначенных на должность в 2002 году.

Шумков родился в свердловском селе Бызово, окончил Уральский юридический институт МВД России. До начала работы в судах работал в полиции. С 2002 по 2008 год занимал должность мирового судьи судебного участка №1 Заречного, затем был судьей райсуда. В 2012 году по указу президента назначен судьей облсуда, спустя шесть лет возглавил судебную коллегию по административным делам, а в 2020 году стал заместителем председателя Свердловского облсуда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В возрасте 50 лет скончался зампредседателя Свердловского облсуда, глава Свердловского реготделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Евгений Шумков. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. «После продолжительной болезни он ушел из жизни в возрасте 50 лет», — пояснили в инстанции. Простятся с Шумковым 23 сентября в Заречном в ДК «Ровесник». Коллеги Шумкова рассказали, что он как никто другой знал систему изнутри, прошел шаг за шагом все ее ступени. Он был одним из первых мировых судей, назначенных на должность в 2002 году. Шумков родился в свердловском селе Бызово, окончил Уральский юридический институт МВД России. До начала работы в судах работал в полиции. С 2002 по 2008 год занимал должность мирового судьи судебного участка №1 Заречного, затем был судьей райсуда. В 2012 году по указу президента назначен судьей облсуда, спустя шесть лет возглавил судебную коллегию по административным делам, а в 2020 году стал заместителем председателя Свердловского облсуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...