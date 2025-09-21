Скончался замглавы Свердловского облсуда

В возрасте 50 лет скончался зампредседателя Свердловского облсуда, глава Свердловского реготделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Евгений Шумков. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«После продолжительной болезни он ушел из жизни в возрасте 50 лет», — пояснили в инстанции. Простятся с Шумковым 23 сентября в Заречном в ДК «Ровесник».
Коллеги Шумкова рассказали, что он как никто другой знал систему изнутри, прошел шаг за шагом все ее ступени. Он был одним из первых мировых судей, назначенных на должность в 2002 году.
Шумков родился в свердловском селе Бызово, окончил Уральский юридический институт МВД России. До начала работы в судах работал в полиции. С 2002 по 2008 год занимал должность мирового судьи судебного участка №1 Заречного, затем был судьей райсуда. В 2012 году по указу президента назначен судьей облсуда, спустя шесть лет возглавил судебную коллегию по административным делам, а в 2020 году стал заместителем председателя Свердловского облсуда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!