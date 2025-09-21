21 сентября 2025

Леонардо и Степанида: свердловчане называют детей необычными именами

Свердловских младенцев стали называть Леонардо, Степанидой и Селин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кто-то дает своим детям классические имена, а кто-то придумывает новые или заимствует заграничные
Кто-то дает своим детям классические имена, а кто-то придумывает новые или заимствует заграничные Фото:

За девять месяцев 2025 года жители Свердловской области придумали немало необычных и экзотических имен, которыми назвали новорожденных. Какие были самыми редкими, а какие самыми популярными, URA.RU раскрыли в Управлении ЗАГС. 

Так, самыми редкими для мальчиков стали Тарас, Гавриил, Бронислав, Лукиан, Северин, Леонардо, Янислав и Фрол. Для девочек — Юстина, Глафира, Ива, Илария, Степанида, Муза, Селин, Михайлина, Демьяна и Элиса.

Самыми популярными для мальчиков стали Михаил, Александр, Лев, Артем и Тимофей. Девочек же чаще всего называли Софией, Анной, Евой, Викторией и Варварой. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За девять месяцев 2025 года жители Свердловской области придумали немало необычных и экзотических имен, которыми назвали новорожденных. Какие были самыми редкими, а какие самыми популярными, URA.RU раскрыли в Управлении ЗАГС.  Так, самыми редкими для мальчиков стали Тарас, Гавриил, Бронислав, Лукиан, Северин, Леонардо, Янислав и Фрол. Для девочек — Юстина, Глафира, Ива, Илария, Степанида, Муза, Селин, Михайлина, Демьяна и Элиса. Самыми популярными для мальчиков стали Михаил, Александр, Лев, Артем и Тимофей. Девочек же чаще всего называли Софией, Анной, Евой, Викторией и Варварой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...