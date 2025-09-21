Леонардо и Степанида: свердловчане называют детей необычными именами

За девять месяцев 2025 года жители Свердловской области придумали немало необычных и экзотических имен, которыми назвали новорожденных. Какие были самыми редкими, а какие самыми популярными, URA.RU раскрыли в Управлении ЗАГС.
Так, самыми редкими для мальчиков стали Тарас, Гавриил, Бронислав, Лукиан, Северин, Леонардо, Янислав и Фрол. Для девочек — Юстина, Глафира, Ива, Илария, Степанида, Муза, Селин, Михайлина, Демьяна и Элиса.
Самыми популярными для мальчиков стали Михаил, Александр, Лев, Артем и Тимофей. Девочек же чаще всего называли Софией, Анной, Евой, Викторией и Варварой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!