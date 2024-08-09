Как вся страна помогает Курской области, и почему там ввели особый режим ЧС

В Курской области действует режим ЧС федерального характера

09 августа 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

К помощи жителям курской области присоединились почти все регионы РФ, заявил врио губернатора Алексей Смирнов Фото: Владимир Гердо/ТАСС новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, на приграничных территориях начались бои. Украина обстреляла город Суджу и другие территории области. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Людей просят эвакуироваться из опасных зон. Врио губернатора Алексей Смирнов 7 августа ввел режим ЧС регионального характера, который затем перетек в ЧС федерального масштаба. Что отличает этот режим ЧС и как жители регионов помогают пострадавшим жителям Курской области — в материале URA.RU. Что такое режим ЧС федерального характера При оценке масштаба ЧС учитывают территорию распространения, количество жертв или размер ущерба. ЧС регионального характера происходит в пределах одного субъекта РФ, количество пострадавших выше 50, но ниже 500 человек, либо же размер нанесенного ущерба превышает 5 миллионов рублей. ЧС федерального характера охватывает более двух субъектов РФ, а количество пострадавших — более 500, или ущерб — более 5 миллионов рублей. «Чрезвычайная ситуация федеральная — обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия, в ходе которых пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1 000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 миллионов минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона возникшей чрезвычайной ситуации выходит за пределы более чем двух субъектов РФ», — сообщается на официальном сайте МЧС России. Также там отмечается, что ликвидация такой ЧС осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне этой ЧС. Какие регионы РФ и как помогают Курской области Курской области помогают практически все регионы РФ. В частности, они оказывают поддержку в эвакуации населения из опасных приграничных районов. Об этом заявил врио губернатора области. «Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей… Откликнулись практически все руководители регионов РФ и предоставляют такие места», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Алексея Смирнова. Он также добавил, что жителей Курской области вывозят автобусами и Ж/Д транспортом. Президент РФ призвал регионы помогать оказавшейся под атакой ВСУ области. Несколько из них, в частности, Орловская область, уже приняли местных жителей. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядились об отправке бригад медиков в Курскую область. По словам глав, города готовы принять пострадавших. Также из Тверской области направили специалистов Центра медицины катастроф. «Мы молимся о здравии раненых и силе российского воинства», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем telegram-канале, сообщив о том, что понимает чувства жителей пострадавшей области. Его слова и слова других губернаторов передают 45.ru. Со словами поддержки и готовностью помочь выступили врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, главы Белгородской и Липецкой областей Вячеслав Гладков и Игорь Артамонов. «Тамбовщина готова оказать всестороннюю помощь жителям Курской области, которая пострадала от бесчеловечных атак преступников ВСУ. Нападение на мирное население, на детей, машины скорой помощи — все это не просто преступные и бесчеловечные деяния властей, а нелюдей», — заявил глава Тамбовской области Максим Егоров. К нему в словах поддержки присоединились губернаторы Астраханской, Иркутской и Тульской областей, а также Краснодарского края. Глава пострадавшей от украинских атак Воронежской области Александр Гусев поставил все оперативные службы в состояние повышенной готовности. Сколько получат пострадавшие от атаки ВСУ Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин запустил первый этап экстренной помощи пострадавшим в Курской области. По его словам, Минфин выделил первый транш в размере 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей Курской области. «Крайне важно обеспечить скоординированную работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти», — отметил Мишустин, добавив, что «все ведомства активно работают». Он призвал всех вице-премьеров и министров круглосуточно оставаться на связи и поручил держать вопросы по курируемым направлениям на личном контроле. Также Мишустин рассказал о ходе эвакуации людей из небезопасных зон: «Идет эвакуация людей <…> в специально созданные пункты временного размещения, которые находятся и в соседних областях. При необходимости им предоставляется лечение, в том числе при участии специалистов федеральных медицинских учреждений». Также Председатель Правительства подчеркнул важность предоставления материальных выплат людям в пунктах временного размещения. Так, по информации «Царьграда» единовременная материальная помощь пострадавшим: 15 тысяч рублей — для всех;

75 тысяч рублей — при частичной утрате имущества первой необходимости;

150 тысяч рублей — при полной утрате имущества;

300 тысяч рублей — в случаях легкого вреда здоровью.

600 тысяч рублей — в случаях среднего или тяжкого вреда здоровью.

1,5 миллиона рублей — при потере родственника Вдобавок, ряд банков России предоставит клиентам, пострадавшим в Курской области, кредитные каникулы. Об этом сообщил ряд банков и кредитных организаций, в том числе Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк, их сообщение передают в ТАСС. Правительство провело необходимый первоначальный организационный этап помощи пострадавшим в Курской области, пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. «Это меры, которые надо принимать сегодня для того, чтобы просто спасти людей», — сказал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, на приграничных территориях начались бои. Украина обстреляла город Суджу и другие территории области. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Людей просят эвакуироваться из опасных зон. Врио губернатора Алексей Смирнов 7 августа ввел режим ЧС регионального характера, который затем перетек в ЧС федерального масштаба. Что отличает этот режим ЧС и как жители регионов помогают пострадавшим жителям Курской области — в материале URA.RU. При оценке масштаба ЧС учитывают территорию распространения, количество жертв или размер ущерба. ЧС регионального характера происходит в пределах одного субъекта РФ, количество пострадавших выше 50, но ниже 500 человек, либо же размер нанесенного ущерба превышает 5 миллионов рублей. ЧС федерального характера охватывает более двух субъектов РФ, а количество пострадавших — более 500, или ущерб — более 5 миллионов рублей. Курской области помогают практически все регионы РФ. В частности, они оказывают поддержку в эвакуации населения из опасных приграничных районов. Об этом заявил врио губернатора области. Президент РФ призвал регионы помогать оказавшейся под атакой ВСУ области. Несколько из них, в частности, Орловская область, уже приняли местных жителей. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядились об отправке бригад медиков в Курскую область. По словам глав, города готовы принять пострадавших. Также из Тверской области направили специалистов Центра медицины катастроф. «Мы молимся о здравии раненых и силе российского воинства», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем telegram-канале, сообщив о том, что понимает чувства жителей пострадавшей области. Его слова и слова других губернаторов передают 45.ru. Со словами поддержки и готовностью помочь выступили врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, главы Белгородской и Липецкой областей Вячеслав Гладков и Игорь Артамонов. «Тамбовщина готова оказать всестороннюю помощь жителям Курской области, которая пострадала от бесчеловечных атак преступников ВСУ. Нападение на мирное население, на детей, машины скорой помощи — все это не просто преступные и бесчеловечные деяния властей, а нелюдей», — заявил глава Тамбовской области Максим Егоров. К нему в словах поддержки присоединились губернаторы Астраханской, Иркутской и Тульской областей, а также Краснодарского края. Глава пострадавшей от украинских атак Воронежской области Александр Гусев поставил все оперативные службы в состояние повышенной готовности. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин запустил первый этап экстренной помощи пострадавшим в Курской области. По его словам, Минфин выделил первый транш в размере 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей Курской области. «Крайне важно обеспечить скоординированную работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти», — отметил Мишустин, добавив, что «все ведомства активно работают». Он призвал всех вице-премьеров и министров круглосуточно оставаться на связи и поручил держать вопросы по курируемым направлениям на личном контроле. Также Мишустин рассказал о ходе эвакуации людей из небезопасных зон: «Идет эвакуация людей <…> в специально созданные пункты временного размещения, которые находятся и в соседних областях. При необходимости им предоставляется лечение, в том числе при участии специалистов федеральных медицинских учреждений». Также Председатель Правительства подчеркнул важность предоставления материальных выплат людям в пунктах временного размещения. Так, по информации «Царьграда» единовременная материальная помощь пострадавшим: Вдобавок, ряд банков России предоставит клиентам, пострадавшим в Курской области, кредитные каникулы. Об этом сообщил ряд банков и кредитных организаций, в том числе Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк, их сообщение передают в ТАСС.