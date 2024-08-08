Мишустин запустил программу экстренной помощи Курску

Премьер-министр Михаил Мишустин запустил первый этап экстренной помощи пострадавшим в Курской области. Так директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал URA.RU поручения премьера о поддержке пострадавшего региона, данные на заседании правительства.
Премьер-министр Михаил Мишустин начал свое выступление на совещании с темы поддержки жителей Курской области. «Все ведомства активно работают. Идет эвакуация людей из небезопасной местности в специально созданные пункты временного размещения, которые находятся и в соседних областях. При необходимости им предоставляется лечение, в том числе при участии специалистов федеральных медицинских учреждений», — заявил Мишустин.
Премьер сообщил, что Минфин выделил первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области. «Крайне важно обеспечить скоординированную работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти», —отметил он.
В том числе необходимо отслеживать, как организовано предоставление материальных выплат людям в пунктах временного размещения, уточнил Мишустин. Он призвал всех вице-премьеров и министров круглосуточно оставаться на связи и поручил держать вопросы по курируемым направлениям на личном контроле.
Правительство провело необходимый первоначальный организационный этап помощи пострадавшим в Курской области, пояснил Алексей Зубец. «Это меры, которые надо принимать сегодня для того, чтобы просто спасти людей», — сказал собеседник.
Курской области нужно будет выделять дополнительные средства для помощи людям, не исключает эксперт. «То есть разрушений будет больше и больше, и в любом случае придется вкладывать намного больше денег в реконструкцию разрушенного, в переселение людей, выплаты компенсации семьям погибшим, в восстановление жилья, школ, промышленных объектов, дорог», — добавил Зубец.
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