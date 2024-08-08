Силовики взялись за аквапарк ХМАО, где девушка порвала промежность

Следственный комитет проверяет инцидент в аквапарке Сургута. Скатываясь с водной горки, девушка порвала себе промежность.
«Следственным отделом по городу Сургут проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту получения травмы посетительницей аквапарка при спуске с горки», — говорится в telegram-канале окружного СК. Сейчас силовики выясняют детали происшествия.
Среди прочего специалисты проводят судебно-медицинскую экспертиза, чтобы выяснить состояние здоровья девушку. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU рассказывало, что врачи спасли югорчанку, которая порвала промежность, скатываясь с горки в аквапарке. Пациентку доставили на скорой в больницу и наложили ей швы.
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