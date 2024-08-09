Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший датский препарат

Свердловчане меняют датский препарат «Оземпик» на российский аналог «Семавик»

10 августа 2024 в 08:39 Размер текста - 17 +

В аптеках можно приобрести рецептурный «Семавик» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавший из свердловских аптек датский препарат «Оземпик» можно заменить отечественными аналогами, например, препаратом «Семавик». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. Эти медикаменты рекомендованы для лечения взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с диетой и физическими упражнениями для улучшения контроля уровня глюкозы и липидов в крови. «Несмотря на санкции со стороны Евросоюза, на российском фармацевтическом рынке существуют аналоги препарата „Оземпик“. Среди отечественных аналогов этого лекарства можно выделить „Квинсента“ и „Семавик“. Для выбора нового лекарства и его дозировки пациентам необходимо проконсультироваться с лечащим врачом», — подчеркнула Ашугова. Ранее клинический фармаколог Екатерина Кривцова подчеркнула в беседе с журналистом URA.RU, что неправильное применение данных препаратов может привести к серьезным последствиям, включая необходимость реанимационных мероприятий. Кривцова выразила важность осознанного подхода к приему лекарственных средств и предупредила о рисках самолечения, основанного на советах друзей или рекламе, подчеркивая, что только врач может правильно определить условия и дозировки применения лекарств. «Оземпик», используемый для лечения сахарного диабета второго типа, был включен в перечень жизненно необходимых лекарственных средств с 2022 года. Однако в ноябре того же года компания Novo Nordisk сообщила Росздравнадзору о прекращении поставок этого препарата в Россию. Отсутствие датского препарата «Оземпик» на отечественном рынке не вызвало проблем благодаря регистрации аналогов, таких как «Семавик» и «Квинсента», которые содержат те же активные вещества. Доступность этих и других препаратов с аналогичным механизмом действия, включая «Саксенда», «Энлигрия» и «Трулисити», гарантирует пациентам возможность получения требуемых лекарств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший из свердловских аптек датский препарат «Оземпик» можно заменить отечественными аналогами, например, препаратом «Семавик». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. Эти медикаменты рекомендованы для лечения взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с диетой и физическими упражнениями для улучшения контроля уровня глюкозы и липидов в крови. «Несмотря на санкции со стороны Евросоюза, на российском фармацевтическом рынке существуют аналоги препарата „Оземпик“. Среди отечественных аналогов этого лекарства можно выделить „Квинсента“ и „Семавик“. Для выбора нового лекарства и его дозировки пациентам необходимо проконсультироваться с лечащим врачом», — подчеркнула Ашугова. Ранее клинический фармаколог Екатерина Кривцова подчеркнула в беседе с журналистом URA.RU, что неправильное применение данных препаратов может привести к серьезным последствиям, включая необходимость реанимационных мероприятий. Кривцова выразила важность осознанного подхода к приему лекарственных средств и предупредила о рисках самолечения, основанного на советах друзей или рекламе, подчеркивая, что только врач может правильно определить условия и дозировки применения лекарств. «Оземпик», используемый для лечения сахарного диабета второго типа, был включен в перечень жизненно необходимых лекарственных средств с 2022 года. Однако в ноябре того же года компания Novo Nordisk сообщила Росздравнадзору о прекращении поставок этого препарата в Россию. Отсутствие датского препарата «Оземпик» на отечественном рынке не вызвало проблем благодаря регистрации аналогов, таких как «Семавик» и «Квинсента», которые содержат те же активные вещества. Доступность этих и других препаратов с аналогичным механизмом действия, включая «Саксенда», «Энлигрия» и «Трулисити», гарантирует пациентам возможность получения требуемых лекарств.