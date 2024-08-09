Россия обратилась к Нигеру с просьбой

МИД РФ попросил у Нигера содействия в связи с захваченными GSIM в плен геологами

09 августа 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Мария Захарова попросила у властей Нигера оказать содействие по освобождению геологов, захваченных террористами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия обратилась к властям Нигера с просьбой оказания содействия в связи с захватом террористами группировки GSIM в плен двух геологов. Отмечается, что один из заложников — россиянин, а второй имеет украинское гражданство. Об этом сообщает МИД РФ. «Российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями [захватом террористами двух геологов в Нигере]. Посольство РФ в Бамако (Республика Мали), представляющее наши интересы в Нигере, находится в постоянном контакте с нигерскими властями. Обращение о содействии было также адресовано малийским партнерам», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. В июле 2024 года на юго-западе Нигера в районе населенного пункта Мбанга террористы «Группы поддержки ислама и мусульман» (GSIM), связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка) совершила нападение на геологов. Те проводили разведывательные работы по добыче полезных ископаемых. Всего было взято в плен четверо. В ходе нападения были убиты военнослужащие Нигера, осуществляющие охрану экспедиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия обратилась к властям Нигера с просьбой оказания содействия в связи с захватом террористами группировки GSIM в плен двух геологов. Отмечается, что один из заложников — россиянин, а второй имеет украинское гражданство. Об этом сообщает МИД РФ. «Российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями [захватом террористами двух геологов в Нигере]. Посольство РФ в Бамако (Республика Мали), представляющее наши интересы в Нигере, находится в постоянном контакте с нигерскими властями. Обращение о содействии было также адресовано малийским партнерам», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. В июле 2024 года на юго-западе Нигера в районе населенного пункта Мбанга террористы «Группы поддержки ислама и мусульман» (GSIM), связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка) совершила нападение на геологов. Те проводили разведывательные работы по добыче полезных ископаемых. Всего было взято в плен четверо. В ходе нападения были убиты военнослужащие Нигера, осуществляющие охрану экспедиции.