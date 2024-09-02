Политолог Ломанов: США надеются создать «азиатское НАТО»

США надеются создать аналог НАТО в Восточной Азии. Как сообщил в интервью URA.RU руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александр Ломанов, Вашингтону нужно это на случай эскалации конфликта с Китаем.
«США считают свою блоковую политику в Северной Атлантике очень успешной, теперь они хотят создать „азиатское НАТО“. Американцам хочется иметь в Азии формализованный военный блок, приспособленный для противодействия Китаю. При возникновении конфликта США делегируют своим региональным союзникам „почетную“ обязанность вступить в бой с Китаем и отдать свои жизни в „борьбе за демократию“. Чтобы самим остаться в стороне и не жертвовать своими гражданами, США потребуются очень преданные союзники, готовые к конфронтации», — пояснил эксперт.
Именно поэтому президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совместно продвигают идею строительства архитектуры безопасности Евразии. До сих пор ничего подобного в Азии не существовало. Однако, по словам эксперта, «в ближайшие 20 лет американская политика сдерживания Пекина, запугивания и военного шантажа, станет серьезным вызовом для региональной безопасности».
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