Пропавшему на реке в ХМАО мальчику исполнился год в день трагедии

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Пропавшему ребенку ханты в день трагедии исполнился год
Пропавшему ребенку ханты в день трагедии исполнился год Фото:
новость из сюжета
В ХМАО на лодке пропала семья аборигенов

Самому младшему сыну из семьи Мултановых, пропавшей во время путешествия по реке Малый Юган на лодке, исполнился год в день трагедии. Об этом URA.RU рассказала близкая родственница пострадавшей семьи.

«Малышу всего год, отметили 8 августа, в день, когда они поплыли по реке на стойбище. В семье еще двое маленьких детей, мальчик и девочка. Самому старшему ребенку летом исполнилось 4 года, среднему — 2 года», — поделилась подробностями женщина.

Дети с родителями, бабушкой и ее сыном-подростком плыли от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых на моторной лодке. Вечером 8 августа связь с семьей оборвалась. Поиски пропавших югорчан продолжаются. Пока известно об одной погибшей — это 44-летняя бабушка малышей и мать 16-летнего мальчика Людмила Кельмина. Ее тело прибило к берегу. На другом участке берега обнаружена куртка мокрая куртка подростка. Еще два человека, дядя и тетя собеседницы URA.RU, перевернулись на Малом Югане на другой лодке. Предположительно, мужчина погиб. Его жена, проведя ночь в мокрой одежде, выжила благодаря спасательному жилету. Ей необходима медицинская помощь, но пока неизвестно, добрались ли до нее медики — мобильной связи в том районе нет.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию поисков пропавших семей. Спасательная операция осложняется тем, что две лодки перевернулись в разных местах реки. 

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Самому младшему сыну из семьи Мултановых, пропавшей во время путешествия по реке Малый Юган на лодке, исполнился год в день трагедии. Об этом URA.RU рассказала близкая родственница пострадавшей семьи. «Малышу всего год, отметили 8 августа, в день, когда они поплыли по реке на стойбище. В семье еще двое маленьких детей, мальчик и девочка. Самому старшему ребенку летом исполнилось 4 года, среднему — 2 года», — поделилась подробностями женщина. Дети с родителями, бабушкой и ее сыном-подростком плыли от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых на моторной лодке. Вечером 8 августа связь с семьей оборвалась. Поиски пропавших югорчан продолжаются. Пока известно об одной погибшей — это 44-летняя бабушка малышей и мать 16-летнего мальчика Людмила Кельмина. Ее тело прибило к берегу. На другом участке берега обнаружена куртка мокрая куртка подростка. Еще два человека, дядя и тетя собеседницы URA.RU, перевернулись на Малом Югане на другой лодке. Предположительно, мужчина погиб. Его жена, проведя ночь в мокрой одежде, выжила благодаря спасательному жилету. Ей необходима медицинская помощь, но пока неизвестно, добрались ли до нее медики — мобильной связи в том районе нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию поисков пропавших семей. Спасательная операция осложняется тем, что две лодки перевернулись в разных местах реки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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