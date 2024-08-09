Пропавшему на реке в ХМАО мальчику исполнился год в день трагедии

Самому младшему сыну из семьи Мултановых, пропавшей во время путешествия по реке Малый Юган на лодке, исполнился год в день трагедии. Об этом URA.RU рассказала близкая родственница пострадавшей семьи.
«Малышу всего год, отметили 8 августа, в день, когда они поплыли по реке на стойбище. В семье еще двое маленьких детей, мальчик и девочка. Самому старшему ребенку летом исполнилось 4 года, среднему — 2 года», — поделилась подробностями женщина.
Дети с родителями, бабушкой и ее сыном-подростком плыли от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых на моторной лодке. Вечером 8 августа связь с семьей оборвалась. Поиски пропавших югорчан продолжаются. Пока известно об одной погибшей — это 44-летняя бабушка малышей и мать 16-летнего мальчика Людмила Кельмина. Ее тело прибило к берегу. На другом участке берега обнаружена куртка мокрая куртка подростка. Еще два человека, дядя и тетя собеседницы URA.RU, перевернулись на Малом Югане на другой лодке. Предположительно, мужчина погиб. Его жена, проведя ночь в мокрой одежде, выжила благодаря спасательному жилету. Ей необходима медицинская помощь, но пока неизвестно, добрались ли до нее медики — мобильной связи в том районе нет.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию поисков пропавших семей. Спасательная операция осложняется тем, что две лодки перевернулись в разных местах реки.
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