В Курганской области из-за разлива рек закрыли две дороги

В двух курганских округах из-за паводка введен запрет на движение автомобилей
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Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, знак, движение запрещено, кирпич
Движение закрыто из-за разлива рек Фото:
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В Целинном и Шумихинском округах Курганской области из-за разлива рек запрещено движение по дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Введен временный запрет на движение автомобилей по участкам дорог: Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (121-124 километр) в Целинном округе, Кипель — Горшково (19-20 километр) в Шумихинском округе. Меры приняты из-за ЧС природного характера», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

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Уточняется, что также закрытыми остаются дороги в Шатровском (Мостовское — Духовка, четвертый километр), Белозерском («Подъезд к г. Тюмень» — Рычково — Иковское, восьмой километр) и Притобольном округах (мост через Тобол в селе Утятское). В Госавтоинспекции подчеркнули, что на участках установлены знаки, запрещающие движение.

Сообщалось, что в селе Усть-Уйское из-за разлива реки затопило дорогу и огороды. Для жителей запущена лодочная переправа. Также затопление может грозить и дороге в деревне Горшково Шумихинского округа.

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В Целинном и Шумихинском округах Курганской области из-за разлива рек запрещено движение по дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Введен временный запрет на движение автомобилей по участкам дорог: Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (121-124 километр) в Целинном округе, Кипель — Горшково (19-20 километр) в Шумихинском округе. Меры приняты из-за ЧС природного характера», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что также закрытыми остаются дороги в Шатровском (Мостовское — Духовка, четвертый километр), Белозерском («Подъезд к г. Тюмень» — Рычково — Иковское, восьмой километр) и Притобольном округах (мост через Тобол в селе Утятское). В Госавтоинспекции подчеркнули, что на участках установлены знаки, запрещающие движение. Сообщалось, что в селе Усть-Уйское из-за разлива реки затопило дорогу и огороды. Для жителей запущена лодочная переправа. Также затопление может грозить и дороге в деревне Горшково Шумихинского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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