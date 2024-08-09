В Курганской области из-за разлива рек закрыли две дороги

В двух курганских округах из-за паводка введен запрет на движение автомобилей

Движение закрыто из-за разлива рек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Целинном и Шумихинском округах Курганской области из-за разлива рек запрещено движение по дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Введен временный запрет на движение автомобилей по участкам дорог: Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (121-124 километр) в Целинном округе, Кипель — Горшково (19-20 километр) в Шумихинском округе. Меры приняты из-за ЧС природного характера», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что также закрытыми остаются дороги в Шатровском (Мостовское — Духовка, четвертый километр), Белозерском («Подъезд к г. Тюмень» — Рычково — Иковское, восьмой километр) и Притобольном округах (мост через Тобол в селе Утятское). В Госавтоинспекции подчеркнули, что на участках установлены знаки, запрещающие движение.

Сообщалось, что в селе Усть-Уйское из-за разлива реки затопило дорогу и огороды. Для жителей запущена лодочная переправа. Также затопление может грозить и дороге в деревне Горшково Шумихинского округа.