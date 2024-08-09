Почему курганские реки выходят из берегов, и причем тут челябинские водохранилища. Карта

Вода из челябинских водохранилищ повышает уровень курганских рек
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Вода из двух челябинских водохранилищ топит курганские дороги
Вода из двух челябинских водохранилищ топит курганские дороги Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области вода из двух водохранилищ Челябинской области создала паводкоопасную обстановку в двух округах. URA.RU вспоминает, чем известны Троицкое и Шершеневское водохранилища, и как они влияют на Курганскую область.

Троицкое водохранилище

В начале августа после сильных дождей Троицкое водохранилище наполнилось больше, чем обычно в этом месяце. Из-за этого река Уй, на которой построено водохранилище, вышла из берегов в Курганской области в районе села Усть-Уйское.

Троицкое водохранилище было построено в 1960 году. Его площадь составляет 10,85 квадратных километров. Жители села Усть-Уйского привыкли, что весной после прохождения водохранилища Уй топит дорогу в населенный пункт. Однако в августе такое случается редко. В 2013 году после сбросов из водохранилища были подтоплены подъезд к низководному мосту и автодорога села Усть-Уйское.

Шершневское водохранилище

Шершневое водохранилище, находящееся в центре Челябинской области, было построено в 1969 году. Оно стоит на реке Миасс. Его площадь равна 39 квадратным километрам. Из-за сильных ливней в конце июля его наполняемость превысила норму. По этой причине пришлось увеличить сброс воды до 40 кубометров воды в секунды. 8 августа сброс снизился до 20 кубометров в секунду. В Челябинской области из-за паводка затопило более 200 домов 500 участков.

Увеличенный сброс воды повлиял на участки рек, находящиеся в Курганской области. Представители ГУ МЧС России по Курганской области ожидают, что повышенный уровень воды подтопит дорогу в деревне Горшково Шумихинского округа.

Во время паводка в селе Усть-Уйском вода зашла в огороды, из-за чего пострадал урожай местных жителей. Резки рост уровня воды в реке Уй в районе села начался 8 августа. За развитием ситуации в Усть-Уйском следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганской области вода из двух водохранилищ Челябинской области создала паводкоопасную обстановку в двух округах. URA.RU вспоминает, чем известны Троицкое и Шершеневское водохранилища, и как они влияют на Курганскую область. Троицкое водохранилище В начале августа после сильных дождей Троицкое водохранилище наполнилось больше, чем обычно в этом месяце. Из-за этого река Уй, на которой построено водохранилище, вышла из берегов в Курганской области в районе села Усть-Уйское. Троицкое водохранилище было построено в 1960 году. Его площадь составляет 10,85 квадратных километров. Жители села Усть-Уйского привыкли, что весной после прохождения водохранилища Уй топит дорогу в населенный пункт. Однако в августе такое случается редко. В 2013 году после сбросов из водохранилища были подтоплены подъезд к низководному мосту и автодорога села Усть-Уйское. Шершневское водохранилище Шершневое водохранилище, находящееся в центре Челябинской области, было построено в 1969 году. Оно стоит на реке Миасс. Его площадь равна 39 квадратным километрам. Из-за сильных ливней в конце июля его наполняемость превысила норму. По этой причине пришлось увеличить сброс воды до 40 кубометров воды в секунды. 8 августа сброс снизился до 20 кубометров в секунду. В Челябинской области из-за паводка затопило более 200 домов 500 участков. Увеличенный сброс воды повлиял на участки рек, находящиеся в Курганской области. Представители ГУ МЧС России по Курганской области ожидают, что повышенный уровень воды подтопит дорогу в деревне Горшково Шумихинского округа. Во время паводка в селе Усть-Уйском вода зашла в огороды, из-за чего пострадал урожай местных жителей. Резки рост уровня воды в реке Уй в районе села начался 8 августа. За развитием ситуации в Усть-Уйском следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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