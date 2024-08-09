В МЧС раскрыли подробности операции по спасению пропавшей семьи аборигенов ХМАО

Поиски пропавшей семьи аборигенов в ХМАО начнутся 10 августа в 5 часов утра. На место ЧП уже прибыли несколько поисково-спасательных и водолазных групп с необходимым оборудованием, а также беспилотная группа. Об этом URA.RU сообщили в окружном Управлении МЧС.
«На место ЧП в районе стойбищ прибыли поисково-спасательная и водолазная группы из Ханты-Мансийска и Нефтеюганска от администрации района. В Угут прибыла группа от МЧС, МВД и Сургутского района, а также беспилотная группа из Ханты-Мансийска. На поиски пропавших отправлено 17 спасателей и 11 единиц техники. Начало поисковых работ запланировано на 5:00 10 августа», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве.
Вечером 9 августа был облет территории предполагаемого поиска на вертолете. В МЧС подтвердили, что на одной и той же реке в один день произошло два ЧП. 10 августа начнутся поиски пропавшей семьи с тремя детьми, а также мужчины, которого по сообщению племянницы придавило бочкой с топливом.
ЧП на реке Малый Юган произошло накануне, после того как пропавшие перестали выходить на связь. Изначально появилось сообщение о пропаже семьи с тремя детьми, затем было установлено, что пропала еще одна семейная пара. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
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