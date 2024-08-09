С арестованного челябинского депутата взыскали 140 млн рублей за отель в бору

С депутата Иванова взыскали 140 млн рублей за срыв сроков реконструкции отеля

10 августа 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Олег Иванов является фигурантом нескольких уголовных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова С компании «АльфаСтрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова взыскано 140 млн рублей за срыв сроков по реконструкции отеля «Лесопарковый» в городском бору Челябинска. Это следует из полного текста постановления арбитражного суда региона. Иванов и его фирма объявлены банкротами, а сам он находится в СИЗО. Новость по теме Управляющий арестованного челябинского депутата Иванова подал в суд на СКР «ООО „АльфаСтрой“ нарушило срок окончания выполнения работ, предусмотренных контрактом, на 202 дня в период с 03.01.2021 по 23.07.2021. При таких обстоятельствах, арбитражный суд находит требование министерства строительства Челябинской области частично обоснованным», — говорится в документе. Минстрой требовал взыскать 146,8 млн рублей. Собственником отеля «Лесопарковый» является правительство региона. Заказчиком реконструкции выступил минстрой региона. Сумма контракта составляла 441 млн рублей. На 152 млн рублей работы были выполнены, приняты и оплачены. После того, как компания депутата сорвала сроки реконструкции, минстрой расторг контракт в одностороннем порядке и потребовал вернуть часть денег, перечисленных ранее. Суд это требование удовлетворил. Иванов был задержан сотрудниками ФСБ. Он обвиняется в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сумма его долгов и компании «АльфаСтрой» приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С компании «АльфаСтрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова взыскано 140 млн рублей за срыв сроков по реконструкции отеля «Лесопарковый» в городском бору Челябинска. Это следует из полного текста постановления арбитражного суда региона. Иванов и его фирма объявлены банкротами, а сам он находится в СИЗО. «ООО „АльфаСтрой“ нарушило срок окончания выполнения работ, предусмотренных контрактом, на 202 дня в период с 03.01.2021 по 23.07.2021. При таких обстоятельствах, арбитражный суд находит требование министерства строительства Челябинской области частично обоснованным», — говорится в документе. Минстрой требовал взыскать 146,8 млн рублей. Собственником отеля «Лесопарковый» является правительство региона. Заказчиком реконструкции выступил минстрой региона. Сумма контракта составляла 441 млн рублей. На 152 млн рублей работы были выполнены, приняты и оплачены. После того, как компания депутата сорвала сроки реконструкции, минстрой расторг контракт в одностороннем порядке и потребовал вернуть часть денег, перечисленных ранее. Суд это требование удовлетворил. Иванов был задержан сотрудниками ФСБ. Он обвиняется в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сумма его долгов и компании «АльфаСтрой» приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.